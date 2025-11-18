С нового года универсальные средние волосы отойдут на второй план, а в моду войдут или очень короткие стрижки, или максимально длинные пряди, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue Australia.
Читайте также 5 стрижек, не требующих ухода: от них все будут в восторге
Какие стрижки будут в моде в 2026 году?
Бикси
Стрижка бикси возвращается в моду из 90-х годов. Градуированное каре с элементами пикси выглядит достаточно женственно и не требует ежедневной укладки.
Модные стрижки на 2026 год / Фото Pinterest
Богемная стрижка бохо
В 2026 году стоит обращать внимание на мягкие волны, многослойность и неидеальную челку. Такая стрижка выглядит естественно и натурально.
Модные стрижки на 2026 год / Фото Pinterest
Ультракороткий боб
Вариант этой стрижки довольно радикальный. Длина должна быть до подбородка или даже еще выше. Современный ультракороткий боб должен быть с мягкими концами или легким объемом у корней.
Модные стрижки на 2026 год / Фото Pinterest
Объем в стиле 90-х
Упругие локоны снова возвращаются в моду. Стилисты рекомендуют сделать многослойный срез, который сможет сформировать объем без ежедневного использования стайлинга.
Модные стрижки на 2026 год / Фото Pinterest
Хиппи-колбойка
Эта стрижка уже вдохновлена эпохой 70-х годов и рок-н-роллом. Прическа предусматривает текстурированные волосы, объем и легкую небрежность. Особенностью является челка, а для красивой укладки можно использовать легкую завивку.
Модные стрижки на 2026 год / Фото Pinterest
Большинство стрижек сопровождает челка, которая снова вернулась в моду, пишет In Journal. Челка в стиле Джейн Биркин снова в тренде. Дженнифер Лоуренс является поклонницей челки, которая освежила ее образ и сделала вид моложе. Челка Биркин имеет несовершенную текстуру, которая подходит для разных типов волос, и придает прическе вневременного характера, обрамляя лицо и омолаживая его.
Какие стрижки сделают лицо худее?
Стрижки, которые сделают лицо визуально худее – это удлиненный боб, прическа со слоями, удлиненная челка.
Рекомендуемые цвета волос – золотисто-медный, глубокий каштановый, медовый блонд, норковый мокко, черепаховый каштан, эспрессо-каштан.