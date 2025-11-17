Независимо от текстуры, несколько причесок сделают укладку волос легкой, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Каждая из стрижек выглядит красиво, поэтому рекомендуем ознакомиться с ними в материале.
Какие стрижки являются простыми в уходе?
Длинные слоистые пряди
Слои добавляют прическе движения. Стрижку можно закрутить в локоны, сделать волны или просто собрать волосы назад.
Итальянский боб
Эта стрижка подойдет для тех, кто имеет густые и тяжелые волосы. Слои вокруг лица как будто двигаются и не требуют постоянного подравнивания.
Челка с обрамлением лица
Классическая челка требует постоянного подстригания, но мода на слои вокруг лица растет.
Лоб с пробором посередине
Название лоб означает длинный боб, который имеет аккуратный вид даже без укладки. Пробор посередине добавляет такой стрижке минимализма.
Длинная косая челка на бок
Эта челка не требует постоянного ухода. Достаточно лишь отвести прядь в сторону, чтобы получить интересную форму.
Все эти стрижки не теряют форму во время роста, поэтому их не нужно постоянно подравнивать. А еще их преимуществом является то, что они подходят под различные типы волос: прямые, волнистые или густые.
Не требуют дополнительной укладки и короткие стрижки, пишет In Style. Среди модных причесок на короткие волосы выделяют французский боб, блант боб, легкие слои и текстурированное каре. Каждая из этих стрижек имеет свои особенности, которые подходят для разных типов лица и волос.
Какая прическа вернулась в моду?
Индийская коса вернулась в моду этой осенью. Ее нужно заплетать на макушке и постепенно вплетать пряди. Выглядит эта прическа красиво и элегантно.
Коса подходит для всех типов волос. Стилисты советуют носить эту прическу с базовым и простым нарядом, а также сочетать с изысканными костюмами и блузами.