Незалежно від текстури, кілька зачісок зроблять укладання волосся легким, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Кожна зі стрижок виглядає красиво, тож рекомендуємо ознайомитися із ними у матеріалі.
Які стрижки є простими у догляді?
Довгі шаруваті пасма
Шари додають зачісці руху. Стрижку можна закрутити в локони, зробити хвильки чи просто зібрати волосся назад.
Стрижки, що легкі в укладанні / Фото Pinterest
Італійський боб
Ця стрижка підійде для тих, хто має густе та важке волосся. Шари навколо обличчя наче рухаються й не потребують постійного підрівнювання.
Стрижки, що легкі в укладанні / Фото Pinterest
Чубчик з обрамленням обличчя
Класичний чубчик потребує постійного підстригання, але мода на шари навколо обличчя зростає.
Стрижки, що легкі в укладанні / Фото Pinterest
Лоб з проділом посередині
Назва лоб означає довгий боб, який має акуратний вигляд навіть без укладки. Проділ посередині додає такій стрижці мінімалізму.
Стрижки, що легкі в укладанні / Фото Pinterest
Довгий косий чубчик на бік
Цей чубчик не вимагає постійного догляду. Достатньо лише відвести пасмо в сторону, щоб отримати цікаву форму.
Стрижки, що легкі в укладанні / Фото Pinterest
Усі ці стрижки не втрачають форму під час росту, тому їх не потрібно постійно підрівнювати. А ще їхньою перевагою є те, що вони підходять під різні типи волосся: пряме, хвилясте чи густе.
Не потребують додаткової укладки й короткі стрижки, пише In Style. Серед модних зачісок на коротке волосся виділяють французький боб, блант боб, легкі шари та текстуроване каре. Кожна з цих стрижок має свої особливості, які підходять для різних типів обличчя та волосся.
Яка зачіска повернулася в моду?
Індійська коса повернулася в моду цієї осені. Її потрібно заплітати на маківці та поступово вплітати пасма. Виглядає ця зачіска красиво та елегантно.
Коса підходить для всіх типів волосся. Стилісти радять носити цю зачіску з базовим та простим вбранням, а також поєднувати з вишуканими костюмами та блузами.