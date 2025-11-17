Незалежно від текстури, кілька зачісок зроблять укладання волосся легким, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Кожна зі стрижок виглядає красиво, тож рекомендуємо ознайомитися із ними у матеріалі.

Читайте також Стрижки для довгого волосся, які омолоджують на очах: підійдуть для жінок 50+

Які стрижки є простими у догляді?

Довгі шаруваті пасма

Шари додають зачісці руху. Стрижку можна закрутити в локони, зробити хвильки чи просто зібрати волосся назад.



Стрижки, що легкі в укладанні / Фото Pinterest

Італійський боб

Ця стрижка підійде для тих, хто має густе та важке волосся. Шари навколо обличчя наче рухаються й не потребують постійного підрівнювання.



Стрижки, що легкі в укладанні / Фото Pinterest

Чубчик з обрамленням обличчя

Класичний чубчик потребує постійного підстригання, але мода на шари навколо обличчя зростає.



Стрижки, що легкі в укладанні / Фото Pinterest

Лоб з проділом посередині

Назва лоб означає довгий боб, який має акуратний вигляд навіть без укладки. Проділ посередині додає такій стрижці мінімалізму.



Стрижки, що легкі в укладанні / Фото Pinterest

Довгий косий чубчик на бік

Цей чубчик не вимагає постійного догляду. Достатньо лише відвести пасмо в сторону, щоб отримати цікаву форму.



Стрижки, що легкі в укладанні / Фото Pinterest

Усі ці стрижки не втрачають форму під час росту, тому їх не потрібно постійно підрівнювати. А ще їхньою перевагою є те, що вони підходять під різні типи волосся: пряме, хвилясте чи густе.

Не потребують додаткової укладки й короткі стрижки, пише In Style. Серед модних зачісок на коротке волосся виділяють французький боб, блант боб, легкі шари та текстуроване каре. Кожна з цих стрижок має свої особливості, які підходять для різних типів обличчя та волосся.

Яка зачіска повернулася в моду?