Створити індійську косу дуже просто та легко, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Зачіска підійде до будь-якого модного й елегантного образу.

Читайте також Омолоджуюча стрижка для жінок 50-річного віку: має ідеальний вигляд

Чим особлива індійська коса?

Коса поєднує в собі практичність та вишуканість. Від класичної коси зачіска відрізняється тим, що техніка передбачає початок плетіння на маківці, а тоді поступове вплетення пасм по всій довжині. Зачіску треба зробити такою, щоб коса щільно прилягала до голови.



Трендова зачіска на осінь / Фото Pinterest

Перевагою цієї зачіски є не лише красивий вигляд волосся, але й автоматичний догляд. Вона обмежує необхідність торкатися волосся кілька разів на день, сприяючи кращому росту волосся. Коса зменшує ламкість й захищає волосся від вітру, сонця й забруднення. А ще така зачіска досить легка й зручна для носіння увесь день.



Трендова зачіска на осінь / Фото Pinterest

Індійська коса підходить для всіх типів волосся. На кучерявому чи хвилястому волоссі вона забезпечить об’єм. Коса на прямому чи тонкому волоссі допоможе зберегти пасма, не пошкоджуючи їх. А от густе волосся коса чудово втримає на місці. Найкраще косу заплітати на середнє чи довге волосся.



Трендова зачіска на осінь / Фото Pinterest

Косу бажано плести за день до миття волосся, бо свіжі пасма дуже пухнасті й доведеться використовувати багато текстурованого спрею, воску чи лаку. Для неслухняного волосся можна використовувати невидимки чи шпильки, щоб закріпити пасма.

А ще цієї осені будуть популярними зачіски з крабиком, пише Vogue France. Одна проста шпилька здатна створити красивий та вишуканий образ. Завдяки крабику вдається зібрати волосся за кілька секунд й додати образу модного акценту. Влітку модними були крабики в яскравих кольорах та з квітковим декором. А от осінь змінює правила гри – тепер у тренді мінімалістичні крабики стриманих кольорів.

Які зачіски осені є найкращими?