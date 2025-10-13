Довге волосся впродовж багатьох років вважалося найвищим символом жіночності, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine. Та вже цього року в центрі уваги стає стрижка піксі. Вона дещо смілива, бо й справді доволі коротка, однак завдяки такій довжині можна проявити справжню впевненість в собі.

Як виглядає модна стрижка для старших жінок?

Американська світська левиця Кім Кардашян прилетіла на Тиждень моди у Париж з короткою стрижкою. Знаменитість відмовилася від улюбленого довгого волосся, щоб показати всім, як може сучасно й вишукано виглядати коротке волосся.

Вже після її появи на стрижку піксі в салон краси виник справжній "бум". Приміряти цікаву зачіску вирішили дівчата молодого віку й старші жінки. Та стилісти зазначають, що піксі найкраще виглядає на жінках після 50 років. Недарма зіркова менеджерка Кріс Дженнер десятиліттями носила коротку стрижку піксі.

Цю зачіску приміряла на собі навіть Ріанна чи Шарліз Терон. Цього року вона вже більш текстурована, грайлива та набагато зручніша в укладанні. Найкращим варіантом вважається power pixie, в якій поєднуються чіткі лінії з вишуканим об’ємом. У попередні роки піксі було досить мінімалістичним, а зараз в моді свобода – можна елегантно причісувати лінії чи мати розпатланий вигляд.

Якій формі обличчя найкраще пасує піксі?

Попри те, що стрижка піксі універсальна, вона не підходить кожній формі обличчя без коригувань, тому варто звернути увагу на певні деталі.

Овальне обличчя – універсальна форма, яка підійде для будь-якої варіації стрижки;

Кругле обличчя – вдало підійде довша верхня частина й бічний чубчик, який візуально подовжує обличчя;

Квадратне обличчя – м’якші шари й текстура пом’якшують чіткі лінії щелепи.

Восени в моді буде не лише коротка стрижка піксі, але й ще кілька популярних варіантів, пише Glamour. Варто звернути увагу на стрижку трініті, французький боб, кучерявий шеггі та боб з проділом збоку. Кожна з цих стрижок має свої характерні риси. Наприклад, трініті поєднує елементи піксі та бобу, а французький боб – це коротка стрижка з прямим зрізом.

Який відтінок волосся в моді восени?