Він досить простий та дієвий, тож його часто роблять такі знаменитості як Шер чи Наомі Кемпбелл, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine. Усе, що вам потрібно – це звичайна металева ложка та кілька хвилин вільного часу. Простий трюк допоможе зробити шкіру свіжою й тонізованою. Процедура займе не більше 5 хвилин.

Як зняти набряки обличчя?

Лімфодренажний масаж корисний тим, що допомагає позбутися надлишкової рідини, зменшити ранкові набряки та покращити колір обличчя. А посилена мікроциркуляція зробить шкіру сяючою та пружною.

Для того, щоб самостійно зробити масаж, потрібно дотримуватися кількох простих кроків.

Охолодіть ложку. Перед процедурою ложку потрібно покласти в холодильник. Саме холод швидко зніме набряклість та подарує приємний тонізувальний ефект.

Підготуйте шкіру. Очистіть обличчя й нанесіть сироватку, щоб ложка краще ковзала.

Пропрацюйте лінії масажу. Ложку треба легко притискати до шкіри й вести рухи вгору – від підборіддя і до вилиць, а тоді від щік – до скронь, завершивши процедуру серединою частини лоба.

Ніжна зона під очима. Кінчиком ложки акуратно пропрацюйте повіки. Це допоможе зменшити припухлість та освіжити погляд.

Завершення. Після процедури помийте ложку й покладіть назад в холодильник, щоб вона охолодилась до наступного разу.

Як зробити лімфодренажний масаж: дивіться відео

А ще зверніть увагу на те, що взимку важливо наносити на обличчя густий крем і носити шапку, шарф та рукавиці для захисту від холоду та вітру, пише Shots Magazine. Уникання гарячої води, використання зволожувача повітря та пиття достатньої кількості води допоможуть підтримувати шкіру у доброму стані.

