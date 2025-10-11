Стилістка Міккі Кастлі розповіла, на які саме стрижки не варто звертати увагу, щоб не зіпсувати собі образ, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

Які стрижки не пасують жінкам з тонким волоссям?

Довга багатошарова стрижка

Така стрижка – не найкращий вибір для тонкого волосся. Деякі форми можуть зробити волосся пласким й не надто текстурованим. Простими словами, то надмірне нашарування – це найгірше, що може бути для тонкого волосся.

Шари забирають багато об’єму й залишають волосся прорідженим й схильним до пухнастості. Якщо ж захочеться його вкласти, то доведеться витратити багато стайлінгових засобів, через які пасма стануть жирними на вигляд.

Асиметричний боб

Передня частина й зона тімені – це найрідші ділянки, тому коли задня частина піднята у формі А-лінії, то передні пасма здаються ще тоншими. Стилістка зазначає, що асиметричний боб – не найкраща ідея для тонкого волосся. Така стрижка лише підкреслить рідку текстуру пасм.



а

Вовча стрижка або шег

Попри те, що така стрижка зараз в тренді, вона зовсім не для власниць тонкого волосся. Короткі рвані шари на маківці й довші пасма біля обличчя лише підкреслять ефект рідкого волосся. Шари зроблять волосся тоншим, безформним та нерівномірним.



а

Яку стрижку зробити для тонкого волосся?

Найкращим варіантом є рівний прямий зріз по одній лінії. Для тих, хто хоче динаміки без нашарування, то можна зробити легке обрамлення чи довгий чубчик. Такий варіант допоможе створити ефект густішого й здоровішого волосся.

Створіть цікавий образ завдяки чубчику Біркін, який повернувся в моду, пише In Journal. Чубчик приваблює багатьох своєю недосконалістю. Він має дещо скуйовджену текстуру й довжину, яка вдало поєднується з іншою частиною волосся. Така легкість надає зачісці позачасового характеру, а особливість полягає в тому, що вона підходить різним типам волосся й довжині.

