Стилист Микки Кастли рассказала, на какие именно стрижки не стоит обращать внимание, чтобы не испортить себе образ, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

Какие стрижки не подходят женщинам с тонкими волосами?

Длинная многослойная стрижка

Такая стрижка – не лучший выбор для тонких волос. Некоторые формы могут сделать волосы плоскими и не слишком текстурированными. Простыми словами, то чрезмерное наслоение – это худшее, что может быть для тонких волос.

Слои забирают много объема и оставляют волосы прореженными и склонными к пушистости. Если же захочется их уложить, то придется потратить много стайлинговых средств, из-за которых пряди станут жирными на вид.

Асимметричный боб

Передняя часть и зона темени – это самые редкие участки, поэтому когда задняя часть поднята в форме А-линии, то передние пряди кажутся еще тоньше. Стилистка отмечает, что асимметричный боб – не лучшая идея для тонких волос. Такая стрижка лишь подчеркнет редкую текстуру прядей.



Волчья стрижка или шег

Несмотря на то, что такая стрижка сейчас в тренде, она совсем не для обладательниц тонких волос. Короткие рваные слои на макушке и более длинные пряди возле лица лишь подчеркнут эффект жидких волос. Слои сделают волосы более тонкими, бесформенными и неравномерными.



Какую стрижку сделать для тонких волос?

Лучшим вариантом является ровный прямой срез по одной линии. Для тех, кто хочет динамики без наслоения, то можно сделать легкое обрамление или длинную челку. Такой вариант поможет создать эффект более густых и здоровых волос.

Создайте интересный образ благодаря челке Биркин, которая вернулась в моду, пишет In Journal. Челка привлекает многих своим несовершенством. Она имеет несколько взъерошенную текстуру и длину, которая удачно сочетается с остальной частью волос. Такая легкость придает прическе вневременного характера, а особенность заключается в том, что она подходит разным типам волос и длине.

