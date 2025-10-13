Длинные волосы на протяжении многих лет считались высшим символом женственности, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine. Но уже в этом году в центре внимания становится стрижка пикси. Она несколько смелая, потому что действительно довольно короткая, однако благодаря такой длине можно проявить настоящую уверенность в себе.

Как выглядит модная стрижка для женщин постарше?

Американская светская львица Ким Кардашян прилетела на Неделю моды в Париж с короткой стрижкой. Знаменитость отказалась от любимых длинных волос, чтобы показать всем, как могут современно и изысканно выглядеть короткие волосы.

Уже после ее появления на стрижку пикси в салон красоты возник настоящий "бум". Примерить интересную прическу решили девушки молодого возраста и старшие женщины. И стилисты отмечают, что пикси лучше всего смотрится на женщинах после 50 лет. Недаром звездная менеджер Крис Дженнер десятилетиями носила короткую стрижку пикси.

Эту прическу примеряла на себе даже Рианна или Шарлиз Терон. В этом году она уже более текстурированная, игривая и гораздо удобнее в укладке. Лучшим вариантом считается power pixie, в которой сочетаются четкие линии с изысканным объемом. В предыдущие годы пикси было достаточно минималистичным, а сейчас в моде свобода – можно элегантно причесывать линии или иметь растрепанный вид.

Какой форме лица лучше всего подходит пикси?

Несмотря на то, что стрижка пикси универсальная, она не подходит каждой форме лица без корректировок, поэтому стоит обратить внимание на определенные детали.

Овальное лицо – универсальная форма, которая подойдет для любой вариации стрижки;

Круглое лицо – удачно подойдет более длинная верхняя часть и боковая челка, которая визуально удлиняет лицо;

Квадратное лицо – более мягкие слои и текстура смягчают четкие линии челюсти.

Осенью в моде будет не только короткая стрижка пикси, но и еще несколько популярных вариантов, пишет Glamour. Стоит обратить внимание на стрижку тринити, французский боб, кудрявый шегги и боб с пробором сбоку. Каждая из этих стрижек имеет свои характерные черты. Например, тринити сочетает элементы пикси и боба, а французский боб – это короткая стрижка с прямым срезом.

Какой оттенок волос в моде осенью?