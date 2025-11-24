Для тех, кто уже в поисках красивого маникюра, советуем поспешить на запись к мастеру и заодно выбрать цвет и узор, который станет идеальным дополнением к празднику, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

Как выглядят маникюрные тренды на Рождество?

Бургунди

Насыщенный винный цвет – идеально подходит для зимней поры. Такой универсальный оттенок подойдет всем – коротким и длинным ногтям, независимо от их формы.

Перламутровое сияние

Перламутровое покрытие с переливами – элегантный маникюр на зимнюю пору, который будет напоминать нам блеск гирлянд. Такой цвет придаст ногтям эффекта зимнего блеска, сочетая вместе деликатность и праздничность. Маникюр идеально подойдет под романтические или минималистичные аутфиты.

Эффект "кошачьего глаза" с праздничным акцентом

Маникюр "кошачий глаз" продолжает быть популярным. Магнетическая полоска света делает покрытие многомерным и эффектным. На Рождество можно создать глубокие красные или винные оттенки.

Минималистичная лента в стиле минимализма

Добавить ногтям немного праздничности можно благодаря аккуратной ленте красного цвета, напоминающей элегантные подарочные банты. Выглядят они сдержанно, красиво и очень по-праздничному.

Маникюр-адвент

Креативности можно добавить с помощью маникюра, вдохновленного адвент-календарем. Каждый ноготь может быть другим: с цифрами, символами, звездочками или елочкой. Такой маникюр подойдет для тех, кто хочет настоящего праздника на руках. Дизайн требует много времени и мастерства, но результат получится потрясающим.

Маникюр является важной составляющей ухоженных рук, пишет Vogue. В этом году особенно популярным является коричневый цвет и различные его оттенки. Советуем присмотреться к маникюру цвета темного шоколада, Mocha Mousse и оттенка металлического шоколада. Шоколадные ногти особенно красиво и дорого смотрятся.

