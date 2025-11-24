Для тех, кто уже в поисках красивого маникюра, советуем поспешить на запись к мастеру и заодно выбрать цвет и узор, который станет идеальным дополнением к празднику, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.
Как выглядят маникюрные тренды на Рождество?
Бургунди
Насыщенный винный цвет – идеально подходит для зимней поры. Такой универсальный оттенок подойдет всем – коротким и длинным ногтям, независимо от их формы.
Перламутровое сияние
Перламутровое покрытие с переливами – элегантный маникюр на зимнюю пору, который будет напоминать нам блеск гирлянд. Такой цвет придаст ногтям эффекта зимнего блеска, сочетая вместе деликатность и праздничность. Маникюр идеально подойдет под романтические или минималистичные аутфиты.
Эффект "кошачьего глаза" с праздничным акцентом
Маникюр "кошачий глаз" продолжает быть популярным. Магнетическая полоска света делает покрытие многомерным и эффектным. На Рождество можно создать глубокие красные или винные оттенки.
Минималистичная лента в стиле минимализма
Добавить ногтям немного праздничности можно благодаря аккуратной ленте красного цвета, напоминающей элегантные подарочные банты. Выглядят они сдержанно, красиво и очень по-праздничному.
Маникюр-адвент
Креативности можно добавить с помощью маникюра, вдохновленного адвент-календарем. Каждый ноготь может быть другим: с цифрами, символами, звездочками или елочкой. Такой маникюр подойдет для тех, кто хочет настоящего праздника на руках. Дизайн требует много времени и мастерства, но результат получится потрясающим.
Маникюр является важной составляющей ухоженных рук, пишет Vogue. В этом году особенно популярным является коричневый цвет и различные его оттенки. Советуем присмотреться к маникюру цвета темного шоколада, Mocha Mousse и оттенка металлического шоколада. Шоколадные ногти особенно красиво и дорого смотрятся.
Какой еще маникюр популярен?
В этом сезоне в моде маникюр с классическими оттенками, такими как шоколад, вино, а также кофейными нотами - мокко и каштан.
Среди топовых дизайнов: черепаховый панцирь, золотые, каштановые, винно-красные, зеленый сосновый и маникюр ассорти.
Дополнительные модные тренды включают сезонные оттенки, такие как терракотовый, охра, бордовый и золото.