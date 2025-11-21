Уход за лицом зимой – обязательный процесс, без которого нам не обойтись, пишет 24 Канал со ссылкой на Shots Magazine. Всего несколько простых правил помогут поддерживать кожу в идеальном состоянии.

Как ухаживать за кожей зимой?

Перед выходом на мороз наносите на кожу густой крем. Он создаст невидимый барьер, который защитит лицо от холода и ветра. Питательный крем снижает риск раздражений от холода, поэтому является достаточно важным именно зимой.

В морозную погоду надевайте шапку, шарф и перчатки, которые помогут уберечь открытые участки кожи.

В доме также не следует забывать о контроле влажности воздуха. Увлажнитель воздуха поможет уменьшить негативное влияние отопления. Также постарайтесь проветривать помещение, но не слишком долго.



Зимой уделяйте время лицу / Фото Freepik

Специалисты не советуют мыть лицо горячей водой, потому что она способна высушить кожу. Лучше выбирать теплую воду и мягкие и увлажняющие средства для лица. После умывания лицо осторожно протрите бумажным полотенцем, но не трите полотенцем.

Уязвимым участком в морозные дни являются губы, поэтому время от времени используйте питательный бальзам с вазелином. Кроме того, не забывайте о внутреннем увлажнении. Пейте достаточное количество воды ежедневно, поскольку обезвоженная кожа особенно сильно страдает зимой.

После невыспавшихся ночей, лицо может выглядеть уставшим, но улучшить его вид очень просто, пишет In Journal. Чтобы убрать отеки под глазами, рекомендуется сделать лимфодренажный массаж или использовать маску с морскими водорослями, огурцом, ромашкой или зеленым чаем.

Какие еще есть важные лайфхаки?