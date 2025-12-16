До новорічної ночі можна підібрати класичний варіант – насичений червоний відтінок чи нігті з блискітками, пише 24 Канал з посиланням на Elle. А ще можна спробувати сучасні тренди – горошок, хромоване сяйво чи черепаховий візерунок.

Як виглядає найкращий манікюр на зиму?

Горошок у теплих відтінках

Для святкових образів манікюр в горошок – цікавий варіант. Спробуйте обирати теплі коричневі, бордові чи зелені відтінки з контрастними білими цятками. Цей дизайн легко повторити вдома чи замовити в салоні.

Акварельний хром

Такий манікюр ідеально підійде для зимових свят. Нігті отримують відтінок дорогоцінного каміння, розсіяного омбре та прозорого хромованого шару. Ідеально підійде для тих, хто хоче виділитися.

Нуар-френч

Французький манікюр не обов’язково має бути класичним. Замість білого кінчика можна створити чорний глянцевий колір. Френч гарно виглядає на довгих чи коротких нігтях.

Глянцевий черепаховий відтінок

Теплі відтінки бурштинового, коричневого й чорного створюють святковий дизайн. Завершальний глянцевий шар додає сяйва. Такий варіант підійде для зимових вечірок та новорічних свят.

Бордова глазур

Насичений бордовий чи відтінок темної вишні – це універсальний колір для свят. Підходить для довгих чи сучасних форм, а також акуратно підстрижених класичних нігтів.

Блискітки, хром та магнітні гелеві кінчики додадуть манікюру святкового настрою. Взимку варто уникати яскравих фруктових відтінків, а краще фокусуватися на глибоких та насичених зимових тонах.

Також популярні варіанти манікюру на Новий рік включають блискітки, оксамитовий ефект, "пряникове лате", яскраво-червоний та бежеві нігті, пише In Journal. Трендовими кольорами є глибокий зелений, багряний, бежевий, ніжно-рожевий, крижаний блакитний та шоколадний.

Який ще манікюр в моді?