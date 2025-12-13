Цього року було чимало красивих зачісок, які залишаться з нами знову, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Запропоновані стилістами зачіски є акуратними, легкими та впізнаваними. Саме кілька основних варіантів з нашого переліку стануть головними стрижками 2026 року.

Які стрижки будуть в моді у 2026 році?

Ностальгійний шег

У моді знову буде легендарний багатошаровий зріз 70-х років, але це вже буде сучасна версія. Стрижка матиме об’єм на маківці, рухливі шари та профільовані кінчики. Особливо красиво стрижка виглядає на хвилястому чи кучерявому волоссі, підкреслюючи природну текстуру.

Французьке каре

У 2026 році варто звернути увагу на французьке каре. Стрижка має доволі елегантний вигляд, поєднуючи в собі структурність боба. Зачіска добре адаптується під різні форми обличчя й підходить тим, хто не хоче радикальних змін.

Стрижка Джейн Біркін

Трохи недбала довжина волосся з чубчиком – стане головним фаворитом 2026 року. Така зачіска підійде для тих, хто хоче природного й легкого вигляду волосся. Перевагою стрижки є те, що вона молодить, пом’якшує риси обличчя та гарно виглядає навіть без складної укладки.

Французький боб

У 2026 році усі стрижки мають виглядати легко, тож без французького боба нам не обійтися. Це має бути довжина до щелепи з прямим чубчиком. Стрижка завжди має сучасний вигляд.

Довгі шари

Зачіска підійде для тих, хто хоче зберегти довжину, додавши легкості та об’єму. Шари від середини довжини створюють природний рух та добре обрамляють обличчя, роблячи пасма візуально густішими. Універсальну стрижку обирає для себе Дженніфер Лопес, оскільки вона має омолоджувальний ефект.

До слова, стрижка кінчиків не впливає на швидкість росту волосся, оскільки ріст відбувається з кореня, пише City Magazine. Стрижка допомагає зберегти довжину, запобігаючи ламкості, а кінчики рекомендується підстригати кожні 3 місяці.

Які ще є цікаві новинки про стрижки?