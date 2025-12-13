В этом году было немало красивых причесок, которые останутся с нами снова, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Предложенные стилистами прически являются аккуратными, легкими и узнаваемыми. Именно несколько основных вариантов из нашего перечня станут главными стрижками 2026 года.

Какие стрижки будут в моде в 2026 году?

Ностальгический шег

В моде снова будет легендарный многослойный срез 70-х годов, но это уже будет современная версия. Стрижка будет иметь объем на макушке, подвижные слои и профилированные кончики. Особенно красиво стрижка выглядит на волнистых или вьющихся волосах, подчеркивая естественную текстуру.

Французское каре

В 2026 году стоит обратить внимание на французское каре. Стрижка имеет довольно элегантный вид, сочетая в себе структурность боба. Прическа хорошо адаптируется под различные формы лица и подходит тем, кто не хочет радикальных изменений.

Стрижка Джейн Биркин

Немного небрежная длина волос с челкой – станет главным фаворитом 2026 года. Такая прическа подойдет для тех, кто хочет естественного и легкого вида волос. Преимуществом стрижки является то, что она молодит, смягчает черты лица и хорошо выглядит даже без сложной укладки.

Французский боб

В 2026 году все стрижки должны выглядеть легко, поэтому без французского боба нам не обойтись. Это должна быть длина до челюсти с прямой челкой. Стрижка всегда имеет современный вид.

Длинные слои

Прическа подойдет для тех, кто хочет сохранить длину, добавив легкости и объема. Слои от середины длины создают естественное движение и хорошо обрамляют лицо, делая пряди визуально гуще. Универсальную стрижку выбирает для себя Дженнифер Лопес, поскольку она имеет омолаживающий эффект.

К слову, стрижка кончиков не влияет на скорость роста волос, поскольку рост происходит с корня, пишет City Magazine. Стрижка помогает сохранить длину, предотвращая ломкость, а кончики рекомендуется подстригать каждые 3 месяца.

