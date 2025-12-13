Серая тушь в бьюти мире считается фаворитом, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Сначала может казаться, что такая тушь наоборот все портит, но на самом деле она выглядит заметно, создавая эффект мягкой подсветки, поэтому взгляд кажется еще более открытым. Тренд на серую тушь сейчас на пике, и он точно стоит внимания.

Как выглядит серая тушь на ресницах?

Популярность на серую тушь пришла к нам с возвращением эстетики 90-х годов. Когда-то ее очень часто использовали актрисы на съемках фильма и в фэшн-редакциях для съемок обложек. Ее фишка в том, что она начнет мягко выделять ресницы без перегрузки макияжа.

Сейчас уже хитом ее сделали тикток-инфлюенсеры. Визажисты говорят, что серая тушь подчеркивает контуры глаз, визуально открывает взгляд и делает ресницы более выразительными.

Серая тушь подходит людям со светлыми ресницами. Благодаря цвету она делает лицо более мягким и естественным. На темной коже оттенок дает легкий контраст и делает ресницы более заметными. Серая тушь – идеальный вариант для естественного результата. А вот для зеленых и голубых глаз тушь станет находкой, потому что очень хорошо подчеркнет естественный цвет.

