Сіра туш у б’юті світі вважається фаворитом, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Cпочатку може здаватися, що така туш навпаки все псує, але насправді вона виглядає помітно, створюючи ефект м’якого підсвічування, тому погляд здається ще відкритішим. Тренд на сіру туш зараз на піку, і він точно вартий уваги.

Як виглядає сіра туш на віях?

Популярність на сіру туш прийшла до нас з поверненням естетики 90-х років. Колись її дуже часто використовували акторки на зйомках фільму та у фешн-редакціях для зйомок обкладинок. Її фішка в тому, що вона почне м’яко виділяти вії без перевантаження макіяжу.

Зараз вже хітом її зробили тікток-інфлюенсери. Візажисти кажуть, що сіра туш підкреслює контури очей, візуально відкриває погляд та робить вії виразнішими.

Як виглядає сіра туш на віях: дивіться відео

Сіра туш підходить людям зі світлими віями. Завдяки кольору вона робить обличчя м’якшим та природнішим. На темній шкірі відтінок дає легкий контраст та робить вії помітнішими. Сіра туш – ідеальний варіант для природного результату. А от для зелених та блакитних очей туш стане знахідкою, бо дуже добре підкреслить природний колір.

