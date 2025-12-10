Найти тот самый аромат порой бывает сложно, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. И для того, чтобы определиться, что именно стоит добавить в коллекцию, стоит присматриваться к тем ароматам, которые дарят ощущение уникальности.

Какие духи выбирают богатые женщины?

Prada – Infusion de Rhubarbe

Этот парфюм имеет цитрусовый характер и открывается нотами бергамота, зеленого мандарина и горького апельсина. В сердце аромата – уровень и роза, а в базе присутствует белый мускус и альдегиды.



Духи, которые выбирают богатые женщины / Фото Pinterest

Guerlain – Pêche Mirage

Аромат является роскошным и изысканным. В нем содержатся нотки фруктов, среди которых чувствуется персик с теплыми аккордами кожи, амбры и сандалового дерева.



Chloé – Nomade Lumière d'Égypte

Парфюм вдохновлен египетской рекой Нил. В нем ощущаются ароматы голубого лотоса, в сочетании с пряными аккордами розового перца и жасмина. В базе содержится эфирное масло элемии и аккорды кифи – древнеегипетской смеси корицы, сандалового дерева и мирры.



Парфюм Кайли Дженнер – Cosmic Kylie Jenner 2.0

Кайли Дженнер выпустила свой второй парфюм, который относится к цветочно-амбровым ароматам. Он свежий и в меру сладкий, верхние ноты состоят из груши и розового перца, а в сердце аромата – орхидея лаванда. База наполнена амброй и сандалом.



Miu Miu – Miutine

Аромат раскрывается запахом клубники и гардении, а дальше идут ноты розы и жасмина. В базе присутствует амбра, мох, пачули, бурбонская ваниль и коричневый сахар.



Чтобы продлить стойкость духов, наносите их на теплые участки тела, такие как шея и внутренняя сторона локтей, и избегайте трения запястий, пишет Cosmopolitan. Для лучшего сохранения аромата подготовьте кожу увлажняющим кремом и используйте парфюмированные гели для душа, а также помните об обновлении аромата в течение дня.

