Найти тот самый аромат порой бывает сложно, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. И для того, чтобы определиться, что именно стоит добавить в коллекцию, стоит присматриваться к тем ароматам, которые дарят ощущение уникальности.
Читайте также 5 духов на Новый год, которые поразят всех: приобретайте их уже сейчас
Какие духи выбирают богатые женщины?
Prada – Infusion de Rhubarbe
Этот парфюм имеет цитрусовый характер и открывается нотами бергамота, зеленого мандарина и горького апельсина. В сердце аромата – уровень и роза, а в базе присутствует белый мускус и альдегиды.
Духи, которые выбирают богатые женщины / Фото Pinterest
Guerlain – Pêche Mirage
Аромат является роскошным и изысканным. В нем содержатся нотки фруктов, среди которых чувствуется персик с теплыми аккордами кожи, амбры и сандалового дерева.
Духи, которые выбирают богатые женщины / Фото Pinterest
Chloé – Nomade Lumière d'Égypte
Парфюм вдохновлен египетской рекой Нил. В нем ощущаются ароматы голубого лотоса, в сочетании с пряными аккордами розового перца и жасмина. В базе содержится эфирное масло элемии и аккорды кифи – древнеегипетской смеси корицы, сандалового дерева и мирры.
Духи, которые выбирают богатые женщины / Фото Pinterest
Парфюм Кайли Дженнер – Cosmic Kylie Jenner 2.0
Кайли Дженнер выпустила свой второй парфюм, который относится к цветочно-амбровым ароматам. Он свежий и в меру сладкий, верхние ноты состоят из груши и розового перца, а в сердце аромата – орхидея лаванда. База наполнена амброй и сандалом.
Духи, которые выбирают богатые женщины / Фото Pinterest
Miu Miu – Miutine
Аромат раскрывается запахом клубники и гардении, а дальше идут ноты розы и жасмина. В базе присутствует амбра, мох, пачули, бурбонская ваниль и коричневый сахар.
Духи, которые выбирают богатые женщины / Фото Pinterest
Чтобы продлить стойкость духов, наносите их на теплые участки тела, такие как шея и внутренняя сторона локтей, и избегайте трения запястий, пишет Cosmopolitan. Для лучшего сохранения аромата подготовьте кожу увлажняющим кремом и используйте парфюмированные гели для душа, а также помните об обновлении аромата в течение дня.
Какие еще есть интересные ароматы?
Амбер является популярной нотой в зимних духах, сочетая в себе ваниль, пачули и мускус.
Ароматы от Valentino, Tom Ford, Chanel, Chanel Kilian и Byredo имеют уникальную композицию, влюбляющую с первых нот.