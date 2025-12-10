Знайти той самий аромат часом буває складно, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Та для того, щоб визначитися, що саме варто додати до колекції, варто придивлятися до тих ароматів, які дарують відчуття унікальності.
Які парфуми обирають багаті жінки?
Prada – Infusion de Rhubarbe
Цей парфум має цитрусовий характер та відкривається нотами бергамоту, зеленого мандарина та гіркого апельсина. У серці аромату – рівень й троянда, а в базі присутній білий мускус та альдегіди.
Guerlain – Pêche Mirage
Аромат є розкішним та вишуканий. У ньому містяться нотки фруктів, серед яких відчувається персик з теплими акордами шкіри, амбри та сандалового дерева.
Chloé – Nomade Lumière d'Égypte
Парфум натхненний єгипетською річкою Ніл. У ньому відчуваються аромати блакитного лотоса, у поєднанні з пряними акордами рожевого перцю й жасмину. У базі міститься ефірна олія елемії та акорді кіфі – давньоєгипетської суміші кориці, сандалового дерева та мирри.
Парфум Кайлі Дженнер – Cosmic Kylie Jenner 2.0
Кайлі Дженнер випустила свій другий парфум, який належить до квітково-амбрових ароматів. Він свіжий та в міру солодкий, верхні ноти складаються з груші та рожевого перцю, а в серці аромату – орхідея лаванда. База наповнена амброю та сандалом.
Miu Miu – Miutine
Аромат розкривається запахом полуниці та гарденії, а далі йдуть ноти троянди та жасмину. У базі присутня амбра, мох, пачулі, бурбонська ваніль та коричневий цукор.
Щоб продовжити стійкість парфумів, наносьте їх на теплі ділянки тіла, такі як шия та внутрішня сторона ліктів, і уникайте тертя зап'ястків, пише Cosmopolitan. Для кращого збереження аромату підготуйте шкіру зволожуючим кремом та використовуйте парфумовані гелі для душу, а також пам'ятайте про оновлення аромату протягом дня.
Які ще є цікаві аромати?
Амбер є популярною нотою в зимових парфумах, поєднуючи в собі ваніль, пачулі та мускус.
Аромати від Valentino, Tom Ford, Chanel, Kilian та Byredo мають унікальну композицію, що закохує з перших нот.