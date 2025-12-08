В центре внимания – мягкие и минималистичные оттенки, которые невероятно эффектно выглядят, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Тренды становятся проще и естественнее. Обратите внимание на несколько оттенков, которые будут с нами весь 2026 год.

Какие оттенки волос будут в тренде 2026 года?

Espresso Martini Brunette

В моде будет насыщенный темный каштановый. Это настоящая классика, которая в 2026 году будет на вершине трендов. В соцсетях цвет называют Espresso Martini Brunette. Оттенок сочетает глубокую темную базу с теплым сиянием, поэтому волосы будут выглядеть густыми и блестящими.



Модные оттенки 2026 года / Фото Vogue

Теплый медный

Этот цвет будет одним из фаворитов года. Такой оттенок будет хорошо смотреться на обладательницах теплого подтона кожи, а его универсальность позволит подчеркнуть черты каждого типа внешности. Светлой коже он придаст теплого сияния, а смуглой – изысканного контраста.



Модные оттенки 2026 года / Фото Vogue

Глубокий черный

Темный черный оттенок останется вневременным фаворитом. Он подходит всем независимо от подтона кожи. Цвет добавляет выразительности глазам и подчеркивает черты лица. Этот оттенок обожают Деми Мур и Дуа Липа.



Модные оттенки 2026 года / Фото Vogue

Медово-имбирный блонд

Этот медово-имбирный блонд обожает Эмма Стоун. Теплый и мягкий оттенок освежает лицо и делает лицо нежным.



Модные оттенки 2026 года / Фото Vogue

Каштановый махагон

Оттенок имеет темную базу с благородным красным переливом, который хорошо играет при освещении. Цвет является интенсивным, но подходит всем.



Модные оттенки 2026 года / Фото Vogue

В 2026 году техника окрашивания Color Melting заменит балаяж, предлагая плавное смешивание оттенков без четких границ, пишет City Magazine. Color Melting создает естественный вид волос, устраняя контрасты и добавляя ощущение дорогого цвета, и подходит для любой длины и текстуры волос.

Какие еще есть полезные бьюти-новинки?