У центрі уваги – м’які та мінімалістичні відтінки, які неймовірно ефектно виглядають, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Тренди стають простішими та природнішими. Зверніть увагу на кілька відтінків, які будуть з нами увесь 2026 рік.

Які відтінки волосся будуть у тренді 2026 року?

Espresso Martini Brunette

У моді буде насичений темний каштановий. Це справжня класика, яка у 2026 році буде на вершині трендів. У соцмережах колір називають Espresso Martini Brunette. Відтінок поєднує глибоку темну базу з теплим сяйвом, тож волосся виглядатиме густішим та блискучим.



Модні відтінки 2026 року / Фото Vogue

Теплий мідний

Цей колір буде одним із фаворитів року. Такий відтінок буде гарно виглядати на власницях теплого підтону шкіри, а його універсальність дозволить підкреслити риси кожного типу зовнішності. Світлій шкірі він додасть теплого сяйва, а смаглявій – вишуканого контрасту.



Модні відтінки 2026 року / Фото Vogue

Глибокий чорний

Темний чорний відтінок залишиться позачасовим фаворитом. Він личить усім незалежно від підтону шкіри. Колір додає виразності очам та підкреслює риси обличчя. Цей відтінок обожнюють Демі Мур та Дуа Ліпа.



Модні відтінки 2026 року / Фото Vogue

Медово-імбирний блонд

Цей медово-імбирний блонд обожнює Емма Стоун. Теплий та м’який відтінок освіжає обличчя та робить обличчя ніжним.



Модні відтінки 2026 року / Фото Vogue

Каштановий махагон

Відтінок має темну базу з благородним червоним переливом, який гарно грає при освітленні. Колір є інтенсивним, але підходить усім.



Модні відтінки 2026 року / Фото Vogue

У 2026 році техніка фарбування Color Melting замінить балаяж, пропонуючи плавне змішування відтінків без чітких меж, пише City Magazine. Color Melting створює природний вигляд волосся, усуваючи контрасти та додаючи відчуття дорогого кольору, і підходить для будь-якої довжини та текстури волосся.

Які ще є корисні бюті-новинки?