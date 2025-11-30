Цього року не обов’язково фарбувати нігті у яскраві червоні кольори чи наносити зимові візерунки, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple. Скляний малюнок виглядає красиво, глибоко, цікаво й точно стане родзинкою вашого образу.
Який манікюр буде в моді восени?
Оксамитовий ліс
Глибокий зелений – фаворит зимового сезону. У поєднанні з оксамитовим блиском він виглядає святково та розкішно.
Багряне скло
Червоний манікюр – це класика на свята. З оксмитовим скляним ефектом такі нігті стануть ще виразнішими.
Бежеве скло
Нейтральний – не означає нудний. Бежевий металевий перелив потрібно лише закріпити глянцевим топом.
Рум’яний вельвет
Ніжно-рожевий колір також пасує на зимову пору. Він м’який, делікатний, але при цьому має доволі виразний вигляд.
Крижаний блакитний
Для холодної пори блакитний вважається одним з найкращих відтінків. Дизайн у цьому кольорі перейде від світлого до темного, залежно від того, як буде падати світло.
Шоколадний оксамит
Коричневий – хіт сезону: від одягу до манікюру. Нігті в цьому відтінку виглядатимуть досить благородно.
Манікюр є важливою складовою доглянутих рук, пише Vogue. Цього року особливо популярним є коричневий колір та різні його відтінки. Радимо придивитися до манікюру кольору темного шоколаду, Mocha Mousse та відтінку металічного шоколаду. Шоколадні нігті особливо красиво й дорого виглядають.
Який ще манікюр популярний ?
Цього сезону у моді манікюр з класичними відтінками, такими як шоколад, вино, а також кавовими нотами — мокко і каштан.
Серед топових дизайнів: черепаховий панцир, золоті, каштанові, винно-червоні, зелений сосновий та манікюр асорті.
Додаткові модні тренди включають сезонні відтінки, такі як теракотовий, охра, бордовий і золото.