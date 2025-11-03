Крис Дженнер 69 лет, но ее новая прическа – это идеальное вдохновение для женщин, которые хотят перемен, но не знают, какую именно стрижку выбрать, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine.

Как выглядит модная стрижка для женщин постарше?

Знаменитость уже долгое время ходит с гладким многослойным бобом с мягкими волнами и боковым пробором. Крис отошла от своего многолетнего любимого пикси ради стрижки, которая подарила ей минус 10 лет.

Такая прическа стала главным трендом осени, поэтому ее хотят повторить даже молодые девушки. Стрижка чуть ниже подбородка с легкими волнами и боковым пробором, спадающим на лоб – лучший вариант прически для женщин после 60 лет.

Специалисты говорят, что классический боб с легкой динамикой волн, создает эффект подтяжки лица. Волны добавляют объема в зонах скул и челюсти, а боковой пробор нарушает симметрию и придает лицу естественную мягкость.

Чтобы получить стрижку как Крис Дженнер, в салоне нужно попросить мастера сделать длинный боб до ключиц с мягкими слоями и боковым пробором. Волны должны выглядеть естественно, слишком вьющиеся пряди – плохой вариант. Для укладки стрижки дома понадобится термозащита и лак для волос.

Этой осенью тенденция выглядеть свежее, живее и энергичнее, поэтому можно больше не прятаться за короткими стрижками. Интересные варианты укладок, завершения макияжа и образов вы найдете на инстаграм-странице Крис Дженнер.

Издание Vogue отметило, что есть несколько стрижек для женщин старшего возраста, не требующих особого ухода. Это короткие многослойные, боб в стиле 90-х, длина до ключиц, легкие слои, боб-паж, укороченный боб. Эти стрижки подчеркивают черты лица и придают образу легкости и современности.

Какие стрижки идеальны для женщин 60+?

Подобрать идеальную стрижку после 60 лет для многих женщин является серьезным вызовом, однако эксперты отмечают, что это не должно сдерживать их от изучения модных тенденций.

Удачно подобранная короткая стрижка способна оживить женский образ, подарив ощущение молодости и уверенности в себе. Среди рекомендуемых стилей для этой возрастной группы: французский боб, стрижка пикси, длинный и классический боб.