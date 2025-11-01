Все чаще женщины начинают примерять на себе короткие прически, которые балансируют между легкостью и изысканностью, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine. Короткие стрижки никогда не выходят из моды, а их универсальность заключается в простом уходе, который не требует многих усилий.
Волнистый боб
Мягкие волны на коротком бобе выглядят достаточно легко и элегантно. Волосы имеют естественный и женственный вид, а прическа хорошо подходит для повседневного или вечернего выхода.
Короткие стрижки на осень 2025 / Фото Pinterest
Гладкий блестящий боб гладкий боб
Стрижка подойдет для тех, кто любит прямые и блестящие волосы. Прическа подойдет для женщин, которые часто примеряют классический или офисный наряд.
Короткие стрижки на осень 2025 / Фото Pinterest
Боб с объемом
Прическа подходит женщинам, которые имеют густые волосы, потому что такой боб хорошо будет держать объем весь день.
Короткие стрижки на осень 2025 / Фото Pinterest
Боб с боковым пробором
Стрижка сочетает в себе простоту и изысканность. Волны обволакивают волосы и создают интересную асимметрию. Подходит для дневных и вечерних образов.
Короткие стрижки на осень 2025 / Фото Pinterest
Пикси
Стрижка пикси хорошо открывает лицо и является достаточно практичной. Стилисты говорят, что прическа идеально подойдет для тех, кто любит быть в центре внимания.
Короткие стрижки на осень 2025 / Фото Pinterest
Даже короткие волосы способны подчеркнуть индивидуальность. В моде легкая форма и минималистичные пряди.
Кроме различных вариантов стрижек и пикси, есть еще несколько удачных стрижек, пишет Parade. К примеру, женщинам после 40 лет подходит воздушная челка и кудрявый шег. Стилисты отмечают, что челка идеально омолаживает вид.
Какие стрижки способны омолодить?
Прекрасно омолаживает омолаживает женщин в старшем возрасте многослойный боб, челка, короткая стрижка, длинные волосы с мелированием.
Для женщин после 60 лет подойдет французский боб, стрижка пикси, длинный и классический боб. Эти прически подарят ощущение молодости.