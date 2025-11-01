Все частіше жінки починають приміряти на собі короткі зачіски, які балансують між легкістю та вишуканістю, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine. Короткі стрижки ніколи не виходять з моди, а їхня універсальність полягає у простому догляді, який не вимагає багатьох зусиль.

Читайте також Стрижка боб повертається: зачіска виглядає як з обкладинки Vogue

Хвилястий боб

М’які хвильки на короткому бобі виглядають досить легко та елегантно. Волосся має природний та жіночний вигляд, а зачіска гарно підходить для повсякденного чи вечірнього виходу.



Короткі стрижки на осінь 2025 / Фото Pinterest

Гладкий блискучий боб

Стрижка підійде для тих, хто любить пряме та блискуче волосся. Зачіска підійде для жінок, які часто приміряють класичне чи офісне вбрання.



Короткі стрижки на осінь 2025 / Фото Pinterest

Боб з об’ємом

Зачіска пасує жінкам, які мають густе волосся, бо такий боб добре триматиме об’єм увесь день.



Короткі стрижки на осінь 2025 / Фото Pinterest

Боб з боковим проділом

Стрижка поєднує в собі простоту й вишуканість. Хвильки обгортають волосся й створюють цікаву асиметрію. Підходить для денних та вечірніх образів.



Короткі стрижки на осінь 2025 / Фото Pinterest

Піксі

Стрижка піксі гарно відкриває обличчя та є досить практичною. Стилісти кажуть, що зачіска ідеально підійде для тих, хто любить бути в центрі уваги.



Короткі стрижки на осінь 2025 / Фото Pinterest

Навіть коротке волосся здатне підкреслити індивідуальність. У моді легка форма й мінімалістичні пасма.

Окрім різних варіантів стрижок та піксі, є ще кілька вдалих стрижок, пише Parade. До прикладу, жінкам після 40 років підходить повітряний чубчик та кучерявий шег. Стилісти зазначають, що чубчик ідеально омолоджує вигляд.

Які стрижки здатні омолодити?