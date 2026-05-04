Cosmopolitan розповіло про одну з таких технік – peekaboo highlights, яка створює ілюзію більш густого волосся без радикальних змін. Що це за фарбування і як воно працює – розповідаємо далі в матеріалі.

Peekaboo highlights – це техніка фарбування, коли яскраві або світлі пасма "ховають" під верхнім шаром волосся. Зверху волосся виглядає майже натурально, а колір видно тільки під час руху, коли ви розпускаєте волосся або робите певні укладки.

Ця техніка працює так, що волосся виглядає більш об'ємним завдяки кольору. Світлі пасма, приховані всередині, створюють враження густішого волосся. Коли ти рухаєшся, ці світлі пасма трохи "просвічуються", і за рахунок гри відтінків волосся здається більш щільним.

При техніці peekaboo highlights зазвичай освітлюють пасма біля обличчя або внутрішні шари, які ще називають money pieces. Вони м'яко підсвічують риси обличчя, роблячи образ більш виразним. На відміну від балаяжу чи мелірування, тут немає плавних переходів кольору – навпаки, є чіткий контраст між основним відтінком і прихованими пасмами.

Зверніть увагу, що іноді peekaboo highlights також називають gemini hair або skunk hair, проте саме термін peekaboo найточніше описує суть цієї техніки фарбування волосся: колір ніби "ховається" і періодично проявляється у русі.

Як доглядати за фарбованим волоссям?

Як пише VOGUE, передусім важливо регулярно зволожувати волосся. Раз на тиждень варто використовувати інтенсивну відновлювальну маску. Особливої уваги потребують кінчики, адже вони найслабші та найсухіші. Для них добре підійдуть олії, сироватки та інші зволожувальні засоби. Також бажано менше використовувати гарячі інструменти для укладки – плойку, браш-стайлер чи фен на високих температурах. Якщо ж без цього не обійтись, обов'язково наносіть термозахист. Він допомагає уникнути пересушування та додаткового пошкодження волосся.

Ще один важливий момент – не мити голову занадто часто. Часте миття може швидше "вимивати" колір, через що він тьмяніє і втрачає насиченість.

І, звісно, варто іноді давати волоссю відпочинок: носити його без укладки, не перевантажувати засобами та дозволяти відновлюватися природно.