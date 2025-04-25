Ці укладки потребують мінімум часу, а неймовірний вав-ефект гарантований, пише 24 Канал. Красиві зачіски вже почали активно демонструвати у своїх блогах інфлюенсери та зірки на червоних доріжках.

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Повторити їх не складно, оскільки впоратися з ними можна і в домашніх умовах, не відвідуючи салон. Стильні варіанти укладок віднайдуть для себе жінки з коротким, середнім чи довгим волоссям.

Ефект мокрого волосся

Цю укладку досить часто використовують зірки на червоних доріжках та моделі на подіумах. Щоб створити актуальну зачіску, потрібно нанести гель на вологе волосся й прочесати пасма акуратно гребінцем.

Після цього гель варто розподілити на руках так, як у випадку з шампунем, а тоді скуйовдити волосся недбалими рухами й підсушити феном. Така укладка ідеально підійде для вечірніх виходів.

Легка хвилястість

Укладка з хвилястими локонами завжди додає образу ніжності й певної романтичності. Потрібну текстуру можна створити за допомогою конусної плойки чи випрямляча для волосся, виконуючи спеціальну техніку закручування пасм. Щоб волосся якомога довше тримало бажаний ефект, нанесіть обережно лак в помірній кількості.

Ідеально пряме волосся

Навіть власниці з прямим волоссям помічають, як передні пасма чи кінчики можуть легенько підкручуватися. Водночас дівчата з кучерявим волоссям хочуть інколи кардинально змінити образ й повністю випрямити пасма. Щоб волосся мало ідеально рівний вигляд, варто скористатися термозахистом й випрямити його за допомогою випрямляча.

Рівне й гладке волосся з підстриженими кінчиками виглядає неймовірно, а така укладка підійде для будь-якого випадку – звичайної прогулянки чи якоїсь святкової події.

Вишуканий пучок

Для створення цієї елегантної укладки знадобиться лише гель для укладання й маленька гумка для волосся. Потрібно зробити хвіст внизу й накрутити на нього волосся. Банальна зачіска матиме ефектний та акуратний вигляд й доповнить будь-яке вбрання – від базових джинсів з футболкою до костюма в стилі Old Money.

Гладкий хвіст

Щоб створити розкішний та елегантний хвіст, радимо випрямити волосся, акуратно зачесати його назад й зав’язати маленькою гумкою. Аби приховати її, маленьку частину пасма обгорніть навколо гумки й закріпіть невидимкою. Додатково волосся можна ззаду трішки залакувати, щоб воно добре трималося.

Завдяки українському косметичному бренду FORTESSE салонного ефекту волосся можна досягнути в домашніх умовах. Бренд має широку лінійку різноманітних продуктів, які знадобляться для стайлінгу.



Український бренд пропонує чимало засобів для стайлінгу волосся / Фото FORTESSE

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