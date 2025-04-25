Эти укладки требуют минимум времени, а невероятный вав-эффект гарантирован, пишет 24 Канал. Красивые прически уже начали активно демонстрировать в своих блогах инфлюенсеры и звезды на красных дорожках.

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Повторить их не сложно, поскольку справиться с ними можно и в домашних условиях, не посещая салон. Стильные варианты укладок найдут для себя женщины с короткими, средними или длинными волосами.

Эффект мокрых волос

Эту укладку довольно часто используют звезды на красных дорожках и модели на подиумах. Чтобы создать актуальную прическу, нужно нанести гель на влажные волосы и прочесать пряди аккуратно расческой.

После этого гель следует распределить на руках так, как в случае с шампунем, а потом взъерошить волосы небрежными движениями и подсушить феном. Такая укладка идеально подойдет для вечерних выходов.

Легкая волнистость

Укладка с волнистыми локонами всегда добавляет образу нежности и определенной романтичности. Нужную текстуру можно создать с помощью конусной плойки или выпрямителя для волос, выполняя специальную технику закручивания прядей. Чтобы волосы как можно дольше держали желаемый эффект, нанесите осторожно лак в умеренном количестве.

Идеально прямые волосы

Даже обладательницы с прямыми волосами замечают, как передние пряди или кончики могут слегка подкручиваться. В то же время девушки с вьющимися волосами хотят иногда кардинально изменить образ и полностью выпрямить пряди. Чтобы волосы имели идеально ровный вид, стоит воспользоваться термозащитой и выпрямить их с помощью выпрямителя.

Ровные и гладкие волосы с подстриженными кончиками выглядят невероятно, а такая укладка подойдет для любого случая – обычной прогулки или какого-то праздничного события.

Изысканный пучок

Для создания этой элегантной укладки понадобится только гель для укладки и маленькая резинка для волос. Нужно сделать хвост внизу и накрутить на него волосы. Банальная прическа будет выглядеть эффектно и аккуратно и дополнит любой наряд – от базовых джинсов с футболкой до костюма в стиле Old Money.

Гладкий хвост

Чтобы создать роскошный и элегантный хвост, советуем выпрямить волосы, аккуратно зачесать их назад и завязать маленькой резинкой. Чтобы скрыть ее, маленькую часть пряди оберните вокруг резинки и закрепите невидимкой. Дополнительно волосы можно сзади немного залакировать, чтобы оно хорошо держалось.

Благодаря украинскому косметическому бренду FORTESSE салонного эффекта волос можно достичь в домашних условиях. Бренд имеет широкую линейку различных продуктов, которые понадобятся для стайлинга.



Украинский бренд предлагает немало средств для стайлинга волос / Фото FORTESSE

Средства от FORTESSE вполне доступны, поэтому их обожают женщины, которые заботятся о красивом виде своих волос. Приобрести продукцию можно всего в несколько кликов на MAKEUP и Eva.ua.