Наши волосы с возрастом истончаются, теряют объем и становятся ломкими, пишет 24 Канал со ссылкой на Parade. После 40 лет уже на отдельных прядях виднеется седина, поэтому женщины прибегают к окрашиванию. Но действительно омолодить вид может красивая стрижка, которая придаст волосам свежести.
Какие стрижки сделать женщинам после 40 лет?
Мягкие слои возле лица
Многослойная стрижка средней длины, как у Дженнифер Энистон, визуально подтягивает лицо. Укладывать прическу достаточно просто. Нужна лишь круглая щетка и спрей для объема.
Омолаживающие стрижки для волос / Фото Pinterest
Текстурированный боб
Боб с рваными кончиками подчеркивает линию подбородка и удлиняет шею. Стилисты говорят, что такая прическа придает прядям движения.
Омолаживающие стрижки для волос / Фото Pinterest
Каре до ключиц
Такая прическа имеет изящный вид и одинаково подходит для прямых или волнистых волос.
Омолаживающие стрижки для волос / Фото Pinterest
Длинные локоны
В 40 лет длинные волосы могут иметь роскошный вид. Достаточно лишь создать легкие слои от подбородка. Для укладки можно использовать плойку большого диаметра.
Омолаживающие стрижки для волос / Фото Pinterest
Пробор посередине
Прямая линия пробора – это классика, которая всегда имеет актуальный вид. Такая прическа прекрасно открывает лицо и делает акцент на глазах.
Омолаживающие стрижки для волос / Фото Pinterest
Издание She Finds пишет, что женщинам с седыми волосами подходит боб до подбородка, пикси с челкой, помпадур с боковым пробором, омбре боб и многослойный боб. Каждая из этих причесок подчеркивает элегантность седых волос и помогает сэкономить время на укладке.
Как выглядят модные стрижки после 60 лет?
Женщинам после 60 лет парикмахеры советуют короткие стрижки, такие как каре, пикси, удлиненное каре, боб и бикси.
Каждая из этих причесок адаптирована для разных типов волос и форм лица, позволяя женщинам старшего возраста выглядеть стильно и молодо.