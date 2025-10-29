Еще этим летом девушки уже начали активно создавать прическу, навеянную образом Джейн Биркин, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Стрижка подходит всем с длинными волосами и легкой челкой.

Актуальность этой прически повторила Дакота Джонсон в фильме "Материалисты", поэтому желание создать челку к длинным волосам стало еще сильнее.

Почему стоит выбрать стрижку "Бабочка"?

Стрижка требует минимального ухода, при этом выглядит невероятно эффектно. Прическа визуально омолаживает , поэтому женщинам после 40 лет челка в сочетании с длинными волосами будет сильно подходить.

Парикмахеры говорят, что прическа также подходит идеально для поклонниц минимализма. Достаточно лишь подсушить волосы феном. Преимуществом стрижки является ее универсальность. Немного сухого шампуня, собранные волосы в хвост – и образ уже готов.

Чтобы вдохновиться этой стрижкой, можно пересмотреть архивные фото Джейн Биркин 1970-х годов, или современные фото Дакоты Джонсон и Дженнифер Лоуренс.

Издание In Journal добавило, что челка в стиле Джейн Биркин снова в моде этой осенью, и даже известные звезды, такие как Деми Мур и Дженнифер Лоуренс, уже попробовали ее. Челка Биркин имеет несовершенную текстуру, которая подходит для разных типов волос, и придает прическе вневременного характера, обрамляя лицо и омолаживая его.

