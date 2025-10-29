Ще цього літа дівчата вже почали активно створювати зачіску, що навіяна образом Джейн Біркін, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Стрижка підходить всім з довгим волоссям та легким чубчиком.

Актуальність цієї зачіски повторила Дакота Джонсон у фільмі "Матеріалісти", тож бажання створити чубчик до довгого волосся стало ще сильнішим.

Чому варто обрати стрижку "Метелик"?

Стрижка вимагає мінімального догляду, при цьому виглядає неймовірно ефектно. Зачіска візуально омолоджує , тому жінкам після 40 років чубчик в поєднанні з довгим волоссям буде сильно личити.

Перукарі кажуть, що зачіска також підходить ідеально для прихильниць мінімалізму. Достатньо лише підсушити волосся феном. Перевагою стрижки є її універсальність. Трохи сухого шампуню, зібране волосся у хвіст – і образ вже готовий.

Щоб надихнутися цією стрижкою, можна передивитись архівні фото Джейн Біркін 1970-х років, чи сучасні фото Дакоти Джонсон та Дженніфер Лоуренс.

Видання In Journal додало, що чубчик в стилі Джейн Біркін знову в моді цієї осені, і навіть відомі зірки, такі як Демі Мур та Дженніфер Лоуренс, вже спробували його. Чубчик Біркін має недосконалу текстуру, яка підходить для різних типів волосся, і надає зачісці позачасового характеру, обрамляючи обличчя та омолоджуючи його.

