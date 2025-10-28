Особливість цієї зачіски полягає у тому, що крила кажана під час руху наче оживають й рухаються, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Яни Метьолкіної.

Як зробити веселу зачіску у вигляді кажана?

1. Зав’яжіть два високих хвости, а залишок волосся зафіксуйте у пучок на горі. Щоб збільшити об’єм, дульку можна обмотати банданою чорного кольору.

2. Після цього потрібно взяти чорну шкарпетку, обрізати частину й одягнути на пучок з банданою, щоб добре зафіксувати волосся.

3. Для створення зачіски потрібно запастися багатьма тоненькими чорними гумками. Невеличку частинку відділеного пасма потрібно зафіксувати однією гумкою, а тоді другою. Далі треба повторити те саме. Знову відділити невеличке пасма й зав’язати гумкою. Цю дію треба продовжити до самого кінця, поки волосся ділитиметься на пасма.

4. Зробіть ті самі дії на іншому хвості, а далі візьміть чорний та білий картон, виріжте чорні вуха й білу серединку для них. Дві частинки склейте клеєм моментом й приклейте до шкарпетки.

5. Далі потрібно вирізати зубастий рот й приліпити на чорну шкарпетку, а після цього прикріпіть очі. Їх можна придбати в магазинах з канцелярією.

Щоб отримати кежуальний та геловінський образ, достатньо одягнути під низ чорний лонгслів, штани, чоботи та шкіряну куртку.

Як створити зачіску у вигляді кажана: дивіться відео

Якщо вам подобаються веселі зачіски, то можна з хвостиків зробити популярну геловінську зачіску "Павуки у волоссі". Блогерка з тіктоку @sweethearts на відео показала, що розпустила волосся й зробила два невеличкі хвостики, яким надала вигляд об’ємних кульок, прикріпивши на кожну гумку кольорових павучків. Їх також можна придбати у магазинах, які продають декор на Геловін.

