Запах троянди – це класика, яка ніколи не виходить з моди, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. У кожному парфумі запах троянди може звучати по-новому, тому якщо хочете додати до колекції незабутній аромат, радимо звернути на 3 найкращі аромати серед всіх трояндових варіантів.
Який парфум із запахом троянди обрати?
Rose des Vents, Louis Vuitton
У серці композиції три види троянд: турецька, болгарська та граська сентифолія. Запах спочатку відчувається ароматом персика, чорної смородини та свіжої зелені. У серці троянда поєднується з ірисом. У базі – кедр, білий мускус та пряний перець.
Rose Star, Dior
Верхні ноти цього парфума пахнуть грушею й лимоном, а ще медом та мускусом. У композиції використано два сорти троянд – дамаська та стопелюсткова сентіфолія. Цей аромат створив Франсіс Куркджян, який розкриває фруктову, цитрусову, пряну та мускусну нотку.
Florabloom Absolu, Guerlain
Композиція аромату починається із нот манго, мандарину та кокосу. Троянда відтінена нотами туберози й має ще деревно-землисті акорди: сандал, мох, пачулі та смол.
На які парфуми звернути увагу?
Фахівці визначили кілька парфумів, які ідеально підходять для осінньої пори. До списку входить Jo Malone London Blackberry & Bay Cologne, Amouage Search, Parfums de Marly Oriana, Gucci Flora Gorgeous Orchid, і Montale Paris Chocolate Greedy.
Для тих, хто шукає парфуми-афродизіаки, варто звернути увагу на La Vie Est Belle Rose Extraordinaire від Lancôme, Vanilla Sex від Tom Ford та Black Opium Over Red від Yves Saint Laurent.