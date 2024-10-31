Головними на Геловін залишаються костюм та макіяж, втім без зачісок теж не обійтися, пише Lady 24. Деякі дівчата обирають для себе в геловінську ніч перуки, однак для того, щоб створити цікавий аутфіт, можна відтворити на собі легку зачіску з тіктоку. Всі відеоролики є популярними та зібрали від 2 до 5 мільйонів переглядів.

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Зачіски на Геловін 2024

Перед тим, як братися за створення зачіски, радимо переглянути, які додаткові атрибути потрібні. Це можуть бути тканини для пучків, обруч, декоративні елементи чи різноманітні гумки.

Пучки з привидами

Ця зачіска є досить простою. Вам потрібно зачесати два пучки високо, зверху закріпити їх серветками й намалювати маркером очі та рот. Простий лайфхак з двома привидами можна повторити навіть для дітей.

Туторіал створення зачіски: дивіться відео

Котячі вушка

З обох боків потрібно заплести дві косички, а потім верхню з них зігнути у вигляді вуха та зав’язати тоненькою гумкою. Це ж саме треба повторити з іншого боку й закріпити лаком.\

Туторіал створення зачіски: дивіться відео

Голова ляльки

Зробіть на волоссі високий невеличкий хвіст, розділіть на дві частини та прикріпіть до них дві бамбукові палички. Через них потрібно буде пропхати волосся в голові ляльки, а тоді зверху причепіть метелики, а за допомогою шпильок – руки.

Туторіал створення зачіски: дивіться відео

Хвости з очима

Декоративні страхітливі очі треба прикріпити на стрічку, додати туди гумку та зачесати на низ хвоста. Після цього треба зробити випуклі частини хвоста, зав’язуючи кожних 5 – 7 сантиметрів волосся прозорими гумками. Зсередини цього волосся має виднітися око.

Туторіал створення зачіски: дивіться відео

Павуки у волоссі

Ця зачіска схожа до пепередньої. Її можна робити на будь-який смак, втім блогерка на відео показала, що розпустила волосся й зробила два невеличкі хвостики, яким надала вигляд об’ємних кульок, прикріпивши на кожну гумку кольорових павучків.

Туторіал створення зачіски: дивіться відео