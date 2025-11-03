Кріс Дженнер 69 років, але її нова зачіска – це ідеальне натхнення для жінок, які хочуть змін, але не знають, яку саме стрижку обрати, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine.

Як виглядає модна стрижка для старших жінок?

Знаменитість вже тривалий час ходить з гладким багатошаровим бобом з м’якими хвилями та боковим проділом. Кріс відійшла від свого багаторічного улюбленого піксі заради стрижки, яка подарувала їй мінус 10 років.

Така зачіска стала головним трендом осені, тож її хочуть повторити навіть молоді дівчата. Стрижка трохи нижче підборіддя з легенькими хвильками й боковим проділом, що спадає на лоб – найкращий варіант зачіски для жінок після 60 років.

Фахівці кажуть, що класичний боб з легкою динамікою хвиль, створює ефект підтяжки обличчя. Хвильки додають об’єму у зонах вилиць та щелепи, а боковий проділ порушує симетрію й надає обличчю природної м'якості.

Щоб отримати стрижку як Кріс Дженнер, у салоні потрібно попросити майстра зробити довгий боб до ключиць з м’якими шарами та боковим проділом. Хвильки мають виглядати природно, занадто кучеряві пасма – поганий варіант. Для укладання стрижки вдома знадобиться термозахист та лак для волосся.

Цієї осені тенденція виглядати свіжішою, живішою й енергійнішою, тому можна більше не ховатися за короткими стрижками. Цікаві варіанти укладок, довершення макіяжу та образів ви знайдете на інстаграм-сторінці Кріс Дженнер.

Видання Vogue зазначило, що є кілька стрижок для жінок страшого віку, що не потребують особливого догляду. Це короткі багатошарові, боб в стилі 90-х, довжина до ключиць, легкі шари, боб-паж, вкорочений боб. Ці стрижки підкреслюють риси обличчя та надають образу легкості та сучасності.

Які стрижки ідеальні для жінок 60+?

Підібрати ідеальну стрижку після 60 років для багатьох жінок є серйозним викликом, проте експерти наголошують, що це не повинно стримувати їх від вивчення модних тенденцій.

Вдало підібрана коротка стрижка здатна оживити жіночий образ, подарувавши відчуття молодості та впевненості в собі. Серед рекомендованих стилів для цієї вікової групи: французький боб, стрижка піксі, довгий та класичний боб.