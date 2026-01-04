Бренд випустив свій культовий продукт ще у 2006 році, а через 20 років він став справжнім легендарним засобом, пише 24 Канал з посиланням на In Journal.

У чому особливість крему L’Occitane?

Спочатку крем підкорив увесь косметичний ринок Франції, а згодом став улюбленим у всьому світі. Тепер крем переживає ще один новий пік популярності завдяки тіктоку.

У соціальній мережі дівчата обговорюють крем останні кілька сезонів. Виявляється, у світі кожних 3 секунди купують одну упаковку цього крему.

Шкіра рук щодня зазначає контакту з водою, миючими засобами, антисептиками й холодним повітрям, який руйнує її захисний бар’єр. А ще шкіра рук є тоншою за шкіру обличчя, тому потребує інтенсивнішого догляду.

Особливість крему полягає в складі, де 96% мають натуральне походження. Основним є масло ши, яке становить 20% складу. Воно багате на омега-6 жирні кислоти й каритен, який зволожує, відновлює шкіру та зміцнює її природний бар’єр. Засіб також доповнює арганова й кокосова олія, тому крем ідеально підійде для дуже сухих рук.

Крем є густим, з насиченою текстурою та ніжним ароматом. Він швидко вбирається й не залишає жирної плівки на руках. Після першого використання шкіра стає м’якшою та менш стягнутою, а при регулярному використанні руки стануть гладенькими. Засіб також чудово зволожує кутикулу.

