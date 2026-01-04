Бренд выпустил свой культовый продукт еще в 2006 году, а через 20 лет он стал настоящим легендарным средством, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal.

В чем особенность крема L'Occitane?

Сначала крем покорил весь косметический рынок Франции, а затем стал любимым во всем мире. Теперь крем переживает еще один новый пик популярности благодаря тиктоку.

В социальной сети девушки обсуждают крем последние несколько сезонов. Оказывается, в мире каждые 3 секунды покупают одну упаковку этого крема.

Кожа рук ежедневно испытывает контакта с водой, моющими средствами, антисептиками и холодным воздухом, который разрушает ее защитный барьер. А еще кожа рук тоньше кожи лица, поэтому требует интенсивного ухода.

Особенность крема заключается в составе, где 96% имеют натуральное происхождение. Основным является масло ши, которое составляет 20% состава. Оно богато омега-6 жирные кислоты и каритен, который увлажняет, восстанавливает кожу и укрепляет ее естественный барьер. Средство также дополняет аргановое и кокосовое масло, поэтому крем идеально подойдет для очень сухих рук.

Крем является густым, с насыщенной текстурой и нежным ароматом. Он быстро впитывается и не оставляет жирной пленки на руках. После первого использования кожа становится мягкой и менее стянутой, а при регулярном использовании руки станут гладкими и блестящими. Средство также прекрасно увлажняет кутикулу.

В этом сезоне трендом стали суперкороткие ногти, вдохновленные образом Эмили Купер из сериала "Эмили в Париже", пишет Vogue British. Популярны темные оттенки, такие как темный шоколад, а также короткие квадратные, миндалевидные и овальные формы.

