Підводка здатна відкрити погляд та зробити його виразнішим, пише 24 Канал з посиланням на Vogue Spain. Королева Летиція добре знається не лише на трендах одягу, але й на косметиці, яка дарує їй красивий макіяж.

Якого кольору підводку обрати для повік?

Найкращою підводкою для жінок після 50 років вважається не чорний і не коричневий колір, а сливовий. Саме цей відтінок найкраще підходить для зрілих повік.

У королеви Летиції зелено-карий відтінок очей, а сливовий – комплементарний колір, тож створює м’який контраст й підсилює блиск та глибину очей. Чорна підводка робить риси обличчя різкішими, а сливова – вигідно освіжає.

Підводка кольору сливи, баклажану чи вина додає теплоти й виразності, але без тієї суворості, що притаманна чорній підводці. Сливовий відтінок чудово підходить для макіяжу зрілих очей. Саме тому такий колір підводки ідеально пасує жінкам після 50 років.

Теплий сливовий колір м’яко виділяє очі, надаючи погляду свіжості та легкості. Окрім зелених очей, як у королеви Летиції, сливовий також підходить до карих та сіро-блакитних, роблячи їх ще яскравішими та виразнішими.

Візажистка Лорен Хейл рекомендує використовувати натуральні кольори брів, контур вище на вилицях, світлі тіні з мерехтінням, та коричневу туш для омолоджуючого макіяжу, пише Best Life. Консилер слід наносити під бровами, на скронях, по лінії носа, над верхньою губою та на підборідді для ефекту підсвітленої шкіри та омолодження образу.

Які ще є цікаві поради?