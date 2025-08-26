Дело в том, что неправильное очищение лица способствует ускоренному старению, вспышкам акне и ухудшению защитного барьера кожи. Эксперты выделили самые распространенные ошибки во время очищения, и рассказали, как правильно завершать день, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Какие ошибки в снятии макияжа старят кожу?

Использование средства для снятия макияжа с глаз на все лицо

Формулы для глаз, которые обычно обогащены жирами и смягчителями, предназначенными для эффективного удаления водостойкой туши, могут представлять риски при нанесении на кожу лица. Эти более тяжелые продукты потенциально могут закупоривать поры и приводить к высыпаниям.

Рекомендуется использовать эти средства исключительно в зоне вокруг глаз, а для ухода за лицом выбирать более легкие альтернативы.

Очищение тяжелого макияжа обычным гелем для умывания

Традиционные средства для умывания могут быть недостаточными, когда речь идет об эффективном снятии тяжелого макияжа, например, плотных тональных основ, праймеров и стойких консилеров. Это может привести к тому, что кожа будет выглядеть сухой и тусклой.

Эксперты рекомендуют использовать бальзамы или масла, специально разработанные для надежного снятия макияжа, а затем мягкий гель или пенку для умывания, чтобы достичь тщательного очищения.

Чрезмерное доверие к салфеткам

Хотя салфетки могут обеспечить удобство во время путешествия или после тренировки, эксперты предостерегают от использования их в качестве замены комплексной процедуры очищения. Эти продукты могут раздражать чувствительную кожу, оставлять химические остатки и потенциально приводить к высыпаниям.



Эксперты рекомендуют использовать салфетки для снятия макияжа в экстренных случаях / Фото Pinterest

Агрессивное трение

Использование грубых методов, таких как сильное трение ватными дисками или полотенцами, может привести к появлению микротрещин, покраснения и ускоренного появления морщин. Для эффективного снятия макияжа советуют использовать мягкие круговые движения. После очищения следует слегка промокнуть лицо полотенцем, избегая любых растираний, которые могут дополнительно раздражить кожу.

Одно и то же полотенце "на все случаи жизни"

Влажные полотенца создают идеальную среду для бактерий, что потенциально может привести к таким проблемам с кожей, как акне. Длительное использование одного и того же полотенца в течение нескольких дней может обострить эту проблему.

Использование агрессивных формул

Сильные поверхностно-активные вещества, спирты и ароматизаторы могут повредить липидный барьер кожи, что приводит к сухости и раздражению. Для ежедневного ухода за кожей стоит выбирать более мягкие альтернативы, в частности безалкогольную мицеллярную воду, молочко для умывания или гидрофильные масла.

Слишком горячая вода

Горячая вода может привести к сухости, повреждению капилляров и усилению покраснения кожи. Следует отдавать предпочтение теплой воде, поскольку она мягче воздействует на кровеносные сосуды, одновременно эффективно поддерживая чистоту кожи.



Лицо следует умывать теплой водой, а не горячей / Фото Pinterest

Отказ от двойного очищения

Метод предусматривает сначала использование бальзама или масла для эффективного растворения макияжа, а затем геля или пенки для умывания для тщательного окончательного умывания. Этот двухэтапный подход гарантирует, что вся косметика и загрязнения удаляются с кожи.

Игнорирование увлажнения

Даже самые нежные очищающие средства могут удалить с кожи не только макияж, но и необходимые природные липиды. Если не наносить увлажняющий крем после очищения, это может привести к ослаблению кожного барьера и ускоренному появлению морщин.

Поэтому стоит использовать легкий крем или сыворотку с гиалуроновой кислотой, что помогает восстановить водный баланс кожи.

