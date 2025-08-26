Дело в том, что неправильное очищение лица способствует ускоренному старению, вспышкам акне и ухудшению защитного барьера кожи. Эксперты выделили самые распространенные ошибки во время очищения, и рассказали, как правильно завершать день, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Какие ошибки в снятии макияжа старят кожу?

  • Использование средства для снятия макияжа с глаз на все лицо

Формулы для глаз, которые обычно обогащены жирами и смягчителями, предназначенными для эффективного удаления водостойкой туши, могут представлять риски при нанесении на кожу лица. Эти более тяжелые продукты потенциально могут закупоривать поры и приводить к высыпаниям.

Рекомендуется использовать эти средства исключительно в зоне вокруг глаз, а для ухода за лицом выбирать более легкие альтернативы.

  • Очищение тяжелого макияжа обычным гелем для умывания

Традиционные средства для умывания могут быть недостаточными, когда речь идет об эффективном снятии тяжелого макияжа, например, плотных тональных основ, праймеров и стойких консилеров. Это может привести к тому, что кожа будет выглядеть сухой и тусклой.

Эксперты рекомендуют использовать бальзамы или масла, специально разработанные для надежного снятия макияжа, а затем мягкий гель или пенку для умывания, чтобы достичь тщательного очищения.

  • Чрезмерное доверие к салфеткам

Хотя салфетки могут обеспечить удобство во время путешествия или после тренировки, эксперты предостерегают от использования их в качестве замены комплексной процедуры очищения. Эти продукты могут раздражать чувствительную кожу, оставлять химические остатки и потенциально приводить к высыпаниям.

Эксперты рекомендуют использовать салфетки для снятия макияжа в экстренных случаях
Эксперты рекомендуют использовать салфетки для снятия макияжа в экстренных случаях / Фото Pinterest

  • Агрессивное трение

Использование грубых методов, таких как сильное трение ватными дисками или полотенцами, может привести к появлению микротрещин, покраснения и ускоренного появления морщин. Для эффективного снятия макияжа советуют использовать мягкие круговые движения. После очищения следует слегка промокнуть лицо полотенцем, избегая любых растираний, которые могут дополнительно раздражить кожу.

  • Одно и то же полотенце "на все случаи жизни"

Влажные полотенца создают идеальную среду для бактерий, что потенциально может привести к таким проблемам с кожей, как акне. Длительное использование одного и того же полотенца в течение нескольких дней может обострить эту проблему.

  • Использование агрессивных формул

Сильные поверхностно-активные вещества, спирты и ароматизаторы могут повредить липидный барьер кожи, что приводит к сухости и раздражению. Для ежедневного ухода за кожей стоит выбирать более мягкие альтернативы, в частности безалкогольную мицеллярную воду, молочко для умывания или гидрофильные масла.

  • Слишком горячая вода

Горячая вода может привести к сухости, повреждению капилляров и усилению покраснения кожи. Следует отдавать предпочтение теплой воде, поскольку она мягче воздействует на кровеносные сосуды, одновременно эффективно поддерживая чистоту кожи.

Лицо следует умывать теплой водой, а не горячей
Лицо следует умывать теплой водой, а не горячей / Фото Pinterest

  • Отказ от двойного очищения

Метод предусматривает сначала использование бальзама или масла для эффективного растворения макияжа, а затем геля или пенки для умывания для тщательного окончательного умывания. Этот двухэтапный подход гарантирует, что вся косметика и загрязнения удаляются с кожи.

  • Игнорирование увлажнения

Даже самые нежные очищающие средства могут удалить с кожи не только макияж, но и необходимые природные липиды. Если не наносить увлажняющий крем после очищения, это может привести к ослаблению кожного барьера и ускоренному появлению морщин.

Поэтому стоит использовать легкий крем или сыворотку с гиалуроновой кислотой, что помогает восстановить водный баланс кожи.

