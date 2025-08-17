Поэтому, чтобы облегчить этот сложный выбор, бьюти-эксперткы, которым за 50, поделились практическими советами и подсказками по правильному нанесению тонального крема. 5 правил называет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.
Как правильно нанести тональный крем?
- Выбирайте правильную текстуру
Эксперты советуют женщинам 40+ выбирать легкие увлажняющие тональные средства, а не матовые. Такие тональные средства обеспечивают сияние и свежий вид, в отличие от плотных основ.
- Не переусердствуйте
Хотя использование толстого слоя макияжа для безупречного вида может показаться привлекательным, такой подход также приведет к "эффекту маски", который нечаянно сделает лицо старым. Даже при ровном тоне кожи чрезмерное количество тонального крема может украсть молодость.
Правила нанесения тонального крема после 40+ / Фото Unsplash
- Увлажняйте кожу
Здесь без комментариев: только так тон не подчеркнет сухость и морщины. Поэтому следует вооружаться проверенными увлажняющими кремами с антивозрастным эффектом.
- Действуйте и кистями, и пальцами
Экспертки рекомендуют наносить консилер и тональный крем кончиками пальцев, а затем быстро растушевывать кистью. Такая техника помогает предотвратить оседание косметики в порах и образование мелких морщинок.
- Сделайте акцент на проблемные зоны
Люди часто сталкиваются с сосудистыми звездочками вокруг носа и темными кругами под глазами. Чтобы решить эти проблемы, стоит использовать консилер именно в этих зонах.
