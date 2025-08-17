Поэтому, чтобы облегчить этот сложный выбор, бьюти-эксперткы, которым за 50, поделились практическими советами и подсказками по правильному нанесению тонального крема. 5 правил называет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

Как правильно нанести тональный крем?

Выбирайте правильную текстуру

Эксперты советуют женщинам 40+ выбирать легкие увлажняющие тональные средства, а не матовые. Такие тональные средства обеспечивают сияние и свежий вид, в отличие от плотных основ.

Не переусердствуйте

Хотя использование толстого слоя макияжа для безупречного вида может показаться привлекательным, такой подход также приведет к "эффекту маски", который нечаянно сделает лицо старым. Даже при ровном тоне кожи чрезмерное количество тонального крема может украсть молодость.



Правила нанесения тонального крема после 40+ / Фото Unsplash

Увлажняйте кожу

Здесь без комментариев: только так тон не подчеркнет сухость и морщины. Поэтому следует вооружаться проверенными увлажняющими кремами с антивозрастным эффектом.

Действуйте и кистями, и пальцами

Экспертки рекомендуют наносить консилер и тональный крем кончиками пальцев, а затем быстро растушевывать кистью. Такая техника помогает предотвратить оседание косметики в порах и образование мелких морщинок.

Сделайте акцент на проблемные зоны

Люди часто сталкиваются с сосудистыми звездочками вокруг носа и темными кругами под глазами. Чтобы решить эти проблемы, стоит использовать консилер именно в этих зонах.

