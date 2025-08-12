Надо научиться с помощью макияжа подчеркивать естественную красоту, а не пытаться скрыть какие-то недостатки. Советами возрастного макияжа делится 24 Канал со ссылкой на визажиста и автора популярного бьюти-блога @mister.makeupartist.

Какой макияж идеален для женщин 40+?

С возрастом кожа становится более тонкой и текстурной, поэтому макияж может оседать в морщинах, и добавлять лет. Эксперт предполагает, что основной целью макияжа после 40 должно быть не маскировка несовершенств, а подчеркивание естественной структуры и свежести кожи.

Лучший макияж – тот, который дарит уверенность и позволяет быть собой,

– резюмирует визажист.

Так, бьюти-профессионал рекомендует выбирать универсальное средство, например, кремовый консилер, вместо того, чтобы наносить несколько слоев праймера, тонального крема, консилера и пудры. Он сможет мягко выровнять цвет лица, не создавая при этом тяжелого эффекта маски.

Выбирая оттенок, тоже очень важно подобрать его к цвету шеи или груди, чтобы избежать тусклого вида. Он должен быть не слишком светлым, и не слишком темным.

Свет, структура и легкость

Современные косметические средства имеют неоспоримое преимущество – создают эффект "второй кожи", придавая ей более естественный вид. Благодаря кремообразным текстурам, они легко наносятся, не закупоривают поры и усиливают естественное сияние кожи.

То же самое и с бронзаторами – они имеют маслянистую мягкость, что позволяет им легко сливаться с кожей и делать "теплый" эффект.

Аналогично, когда дело доходит до румян, эксперт рекомендует остановить свой выбор на кремовых формулах с едва заметным мерцанием. Такие средства можно наносить чуть выше обычной зоны, ближе к вискам, чтобы создать визуально подтянутый эффект.

Минимум, который работает на максимум

Кроме того, с возрастом женщины все чаще замечают значительные изменения в технике макияжа глаз. Такие проблемы, как оседание теней в складках, чрезмерно графическая подводка и яркие цвета, могут привести к обвисанию овала лица.

Поэтому стоит выбирать однородные моно оттенки теней с легкой текстурой, которые легко наносятся только кончиком пальца. Этот метод не только обеспечивает быстрое нанесение, но и подчеркивает естественную глубину глаз, скрывает любые видимые капилляры или изменения цвета век, а также обеспечивает визуальный лифтинг глаз.

