Треба навчитися за допомогою макіяжу підкреслювати природну красу, а не намагатися приховати якісь недоліки. Порадами вікового макіяжу ділиться 24 Канал з посиланням на візажиста й автора популярного б'юті-блогу @mister.makeupartist.

Який макіяж ідеальний для жінок 40+?

З віком шкіра стає тоншою та текстурною, тому макіяж може осідати у зморшках, й додавати років. Експерт припускає, що основною метою макіяжу після 40 має бути не маскування недосконалостей, а підкреслення природної структури та свіжості шкіри.

Найкращий макіяж – той, який дарує впевненість і дозволяє бути собою,

– резюмує візажист.

Так, б'юті-професіонал рекомендує обирати універсальний засіб, наприклад, кремовий консилер, замість того, щоб наносити декілька шарів праймера, тонального крему, консилера та пудри. Він зможе м'яко вирівняти колір обличчя, не створюючи при цьому важкого ефекту маски.

Обираючи відтінок, теж дуже важливо підібрати його до кольору шиї або грудей, щоб уникнути тьмяного вигляду. Він має бути не надто світлим, і не надто темним.

Світло, структура та легкість

Сучасні косметичні засоби мають безперечну перевагу – створюють ефект "другої шкіри", надаючи їй більш природний вигляд. Завдяки кремоподібним текстурам, вони легко наносяться, не закупорюють пори та підсилюють природне сяйво шкіри.

Теж саме і з бронзаторами – вони мають маслянисту м'якість, що дозволяє їм легко зливатися зі шкірою і робити "теплий" ефект.

Аналогічно, коли справа доходить до рум'ян, експерт рекомендує зупинити свій вибір на кремових формулах з ледь помітним мерехтінням. Такі засоби можна наносити трохи вище звичайної зони, ближче до скронь, щоб створити візуально підтягнутий ефект.

Мінімум, який працює на максимум

Крім того, з віком жінки все частіше помічають значні зміни в техніці макіяжу очей. Такі проблеми, як осідання тіней у складках, надмірно графічна підводка та яскраві кольори, можуть призвести до обвисання овалу обличчя.

Тому варто обирати однорідні моно відтінки тіней з легкою текстурою, які легко наносяться лише кінчиком пальця. Цей метод не лише забезпечує швидке нанесення, але й підкреслює природну глибину очей, приховує будь-які видимі капіляри або зміни кольору повік, а також забезпечує візуальний ліфтинг очей.

