Поэтому к праздничной ночи можно подготовиться особенно: выбрать украшение-талисман, которое станет маленьким личным знаком на следующие 12 месяцев. 24 Канал подготовил подборку идей.
Смотрите также 6 цветов, в которых стоит встречать Новый год: притянут в жизнь желаемое
Какое украшение выбрать на 2026 год?
Самый очевидный способ "включить" символику года в праздничном образе – выбрать украшение с символом Лошади: маленькое "животное" в виде подвески, шарма, броши или сережек будет выглядеть вполне уместно.
Украшения с символом Лошади / Фото Etsy
Кстати, подкова также подойдет – это узнаваемый мотив и одновременно классический символ удачи, поэтому идеальный вариант для новогоднего украшения.
В материале The New York Times основательница собственной линии ювелирных изделий в винтажном стиле Дженна Блейк обратила внимание на рост интереса к форме подковы. Она связывает это с универсальностью мотива.
Они не ограничиваются определенным стилем. Все зависит от того, как вы их сочетаете... Подкова – это украшение, которое можно носить каждый день,
– говорит эксперт.
Украшения с символом подковы / Фото Etsy
Если не хочется буквальных символов, сделайте ставку на золото – оно мгновенно добавляет образу "дорогого" блеска и логично перекликается с "огненной" символикой.
К тому же золотые украшения легко носить в течение всего года: они подходят и к будням, и к особым событиям. В Vogue объясняют, что такие изделия долговечны и не тускнеют, тогда как позолота может скалываться. Чистить их стоит после нескольких минут в теплой ванночке из воды и мягкого средства для мытья посуды.
Золотые украшения на 2026 год / Фото Etsy
Если хочется сделать акцент, обратите внимание на красные камни – они ассоциируются с Огненной Лошадью и добавляют образу изюминки.
Более того, такой выбор имеет любой ценовой диапазон: от украшений с красной эмалью, кристаллами или имитациями – до природных вставок вроде граната или даже рубинов.
Украшения с красными камнями на 2026 год / Фото Etsy
Что надеть на Новый год?
Звездная стилистка Эрин Уолш, которая работает с Селеной Гомес и Энн Хэтэуэй, советует не бояться смелых акцентов. В праздничную ночь можно чувствовать себя "немного суперновой" – попробовать большие пайетки вместо обычных и экспериментировать с силуэтом.
В то же время украинский дизайнер Андре Тан советует красный цвет. Любой оттенок – от вишневого до бордового – станет уместным для встречи года Огненной Лошади.