Тож до святкової ночі можна підготуватися особливо: обрати прикрасу-талісман, яка стане маленьким особистим знаком на наступні 12 місяців. 24 Канал підготував добірку ідей.

Яку прикрасу обрати на 2026 рік?

Найочевидніший спосіб "увімкнути" символіку року у святковому образі – обрати прикрасу із символом Коня: маленька "тваринка" у вигляді підвіски, шарму, брошки чи сережок виглядатиме цілком доречно.



Прикраси з символом Коня / Фото Etsy

До речі, підкова також підійде – це впізнаваний мотив і водночас класичний символ удачі, тож ідеальний варіант для новорічної прикраси.

У матеріалі The New York Times засновниця власної лінії ювелірних виробів у вінтажному стилі Дженна Блейк звернула увагу на зростання інтересу до форми підкови. Вона пов'язує це з універсальністю мотиву.

Вони не обмежуються певним стилем. Все залежить від того, як ви їх поєднуєте… Підкова – це прикраса, яку можна носити щодня,

– каже експертка.



Прикраси з символом підкови / Фото Etsy

Якщо не хочеться буквальних символів, зробіть ставку на золото – воно миттєво додає образу "дорогого" блиску й логічно перегукується з "вогняною" символікою.

До того ж золоті прикраси легко носити протягом усього року: вони пасують і до буднів, і до особливих подій. У Vogue пояснюють, що такі вироби довговічні й не тьмяніють, тоді як позолота може сколюватися. Чистити їх варто після кількох хвилин у теплій ванночці з води та м'якого засобу для миття посуду.



Золоті прикраси на 2026 рік / Фото Etsy

Якщо хочеться зробити акцент, візьміть до уваги червоне каміння – воно асоціюється з Вогняним Конем і додає образу родзинки.

Ба більше, такий вибір має будь-який ціновий діапазон: від прикрас із червоною емаллю, кристалами чи імітаціями – до природних вставок на кшталт гранату чи навіть рубінів.



Прикраси з червоним камінням на 2026 рік / Фото Etsy

Що вдягнути на Новий рік?