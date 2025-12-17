Стилістка Ерін Волш, яка працює із Селеною Гомес та Енн Гетевей, зібрала ідеї образів, надихнувшись виходами знаменитостей. Детальніше розповідає 24 Канал із посиланням на People.
Дивіться також 6 кольорів, у яких варто зустрічати Новий рік: притягнуть у життя бажане
Що радить одягнути на Новий рік стилістка?
Підкреслити ваш образ допоможе гра з фактурою та кольором. За словами зіркової стилістки, ідея Нового року полягає в тому, щоб почуватися "трохи суперновою".
Замість традиційних леліток експертка радить спробувати великі, а також не боятися сміливих аксесуарів та експериментів із силуетом.
- Блискуча мінісукня як у Лори Геррієр
Цей сексуальний і мерехтливий образ – класика для новорічної ночі. Окрім того, у центрі уваги допоможуть бути срібні туфлі на підборах і блискучі аксесуари.
Американська акторка та модель Лора Геррієр / Фото з її Instagram
- Сукня з глибоким вирізом як у Лейтон Містер
Якщо обираєте для новорічної ночі одяг з лелітками, стилістка застерігає не схибити. Глибоке декольте чорної сукні американської співачки демонструє спокусливий підхід до цього тренду.
Американська акторка і співачка Лейтон Містер / Фото з її Instagram
- Сукня-піджак як у Єви Лонгорії
Оверсайз сукня-блейзер – це спосіб пограти з силуетом, а також тепліший варіант для холодних зимових вечорів. "Бізнес зверху, вечірка знизу", – зазначає стилістка.
Американська акторка Єва Лонгорія / Фото з її Instagram
- "Геометрична" сукня як у Джастін Люпе
Окрім того, додати родзинки святковому образу допоможе геометричний візерунок. Американська акторка також обрала мерехтливу мінісукню з великими лелітками.
Американська акторка Джастін Люпе / Фото з Instagram
- Червона сукня-комбінація як у Крістен Белл
Червоний уже став "класичним" для новорічного сезону. Цей колір обрала американська зірка, одягнувши сукню-комбінацію з асиметричним низом.
Американська акторка Крістен Белл / Фото з Instagram
- Фактурна мінісукня як в Емми Робертс
І ще одна зірка кіно віддала перевагу незвичайним леліткам. Світлу фактурну мінісукню вона доповнила акуратною укладкою.
InStyle пише, що це найкоротша за останні роки стрижка Емми Робертс, чим вона неабияк здивувала шанувальників. А от сукня кольору шампанського була від Gucci.
Американська акторка Емма Робертс / Фото з її Instagram
Я думаю, що великі елементи – як-от масивні туфлі, штани з ефектом об'єму або сміливий короткий жакет з підкресленими плечима, що доповнює образ, – додають впевненості та сміливості,
– каже стилістка Ерін Волш.
Що ще можна вдягнути на Новий рік?
До слова, раніше 24 Канал розповідав, що для святкування необов'язково обирати сукню. Вишуканий вигляд допоможе мати будь-який інший одяг з лелітками, верх з атласної тканини або ж червоні акценти.
Український дизайнер Андре Тан також радить червоний – будь-який відтінок цього кольору доречний для зустрічі року Вогняного Коня.