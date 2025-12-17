Стилістка Ерін Волш, яка працює із Селеною Гомес та Енн Гетевей, зібрала ідеї образів, надихнувшись виходами знаменитостей. Детальніше розповідає 24 Канал із посиланням на People.

Що радить одягнути на Новий рік стилістка?

Підкреслити ваш образ допоможе гра з фактурою та кольором. За словами зіркової стилістки, ідея Нового року полягає в тому, щоб почуватися "трохи суперновою".

Замість традиційних леліток експертка радить спробувати великі, а також не боятися сміливих аксесуарів та експериментів із силуетом.

Блискуча мінісукня як у Лори Геррієр

Цей сексуальний і мерехтливий образ – класика для новорічної ночі. Окрім того, у центрі уваги допоможуть бути срібні туфлі на підборах і блискучі аксесуари.



Американська акторка та модель Лора Геррієр / Фото з її Instagram

Сукня з глибоким вирізом як у Лейтон Містер

Якщо обираєте для новорічної ночі одяг з лелітками, стилістка застерігає не схибити. Глибоке декольте чорної сукні американської співачки демонструє спокусливий підхід до цього тренду.



Американська акторка і співачка Лейтон Містер / Фото з її Instagram

Сукня-піджак як у Єви Лонгорії

Оверсайз сукня-блейзер – це спосіб пограти з силуетом, а також тепліший варіант для холодних зимових вечорів. "Бізнес зверху, вечірка знизу", – зазначає стилістка.



Американська акторка Єва Лонгорія / Фото з її Instagram

"Геометрична" сукня як у Джастін Люпе

Окрім того, додати родзинки святковому образу допоможе геометричний візерунок. Американська акторка також обрала мерехтливу мінісукню з великими лелітками.



Американська акторка Джастін Люпе / Фото з Instagram

Червона сукня-комбінація як у Крістен Белл

Червоний уже став "класичним" для новорічного сезону. Цей колір обрала американська зірка, одягнувши сукню-комбінацію з асиметричним низом.



Американська акторка Крістен Белл / Фото з Instagram

Фактурна мінісукня як в Емми Робертс

І ще одна зірка кіно віддала перевагу незвичайним леліткам. Світлу фактурну мінісукню вона доповнила акуратною укладкою.

InStyle пише, що це найкоротша за останні роки стрижка Емми Робертс, чим вона неабияк здивувала шанувальників. А от сукня кольору шампанського була від Gucci.



Американська акторка Емма Робертс / Фото з її Instagram

Я думаю, що великі елементи – як-от масивні туфлі, штани з ефектом об'єму або сміливий короткий жакет з підкресленими плечима, що доповнює образ, – додають впевненості та сміливості,

– каже стилістка Ерін Волш.

