Стилист Эрин Уолш, которая работает с Селеной Гомес и Энн Хэтэуэй, собрала идеи образов, вдохновившись выходами знаменитостей. Подробнее рассказывает 24 Канал со ссылкой на People.
Смотрите также 6 цветов, в которых стоит встречать Новый год: притянут в жизнь желаемое
Что советует одеть на Новый год стилистка?
Подчеркнуть ваш образ поможет игра с фактурой и цветом. По словам звездной стилистки, идея Нового года заключается в том, чтобы чувствовать себя "немного суперновой".
Вместо традиционных пайеток эксперт советует попробовать большие, а также не бояться смелых аксессуаров и экспериментов с силуэтом.
- Блестящее мини-платье как у Лоры Герриер
Этот сексуальный и мерцающий образ – классика для новогодней ночи. Кроме того, в центре внимания помогут быть серебряные туфли на каблуках и блестящие аксессуары.
Американская актриса и модель Лора Герриер / Фото из ее Instagram
- Платье с глубоким вырезом как у Лейтон Мистер
Если выбираете для новогодней ночи одежду с пайетками, стилист предостерегает не ошибиться. Глубокое декольте черного платья американской певицы демонстрирует соблазнительный подход к этому тренду.
Американская актриса и певица Лейтон Мистер / Фото из ее Instagram
- Платье-пиджак как у Евы Лонгории
Оверсайз платье-блейзер – это способ поиграть с силуэтом, а также более теплый вариант для холодных зимних вечеров. "Бизнес сверху, вечеринка снизу", – отмечает стилистка.
Американская актриса Ева Лонгория / Фото из ее Instagram
- "Геометрическое" платье как у Джастин Люпе
Кроме того, добавить изюминки праздничному образу поможет геометрический узор. Американская актриса также выбрала мерцающее мини-платье с большими пайетками.
Американская актриса Джастин Люпе / Фото из Instagram
- Красное платье-комбинация как у Кристен Белл
Красный уже стал "классическим" для новогоднего сезона. Этот цвет выбрала американская звезда, надев платье-комбинацию с асимметричным низом.
Американская актриса Кристен Белл / Фото из Instagram
- Фактурное мини-платье как у Эммы Робертс
И еще одна звезда кино отдала предпочтение необычным пайеткам. Светлое фактурное мини-платье она дополнила аккуратной укладкой.
InStyle пишет, что это самая короткая за последние годы стрижка Эммы Робертс, чем она изрядно удивила поклонников. А вот платье цвета шампанского было от Gucci.
Американская актриса Эмма Робертс / Фото из ее Instagram
Я думаю, что крупные элементы – например массивные туфли, брюки с эффектом объема или смелый короткий жакет с подчеркнутыми плечами, что дополняет образ, – добавляют уверенности и смелости,
– говорит стилист Эрин Уолш.
Что еще можно надеть на Новый год?
К слову, ранее 24 Канал рассказывал, что для празднования необязательно выбирать платье. Изысканный вид поможет иметь любую другую одежду с пайетками, верх из атласной ткани или красные акценты.
Украинский дизайнер Андре Тан также советует красный – любой оттенок этого цвета уместен для встречи года Огненной Лошади.