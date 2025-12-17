Стилист Эрин Уолш, которая работает с Селеной Гомес и Энн Хэтэуэй, собрала идеи образов, вдохновившись выходами знаменитостей. Подробнее рассказывает 24 Канал со ссылкой на People.

Что советует одеть на Новый год стилистка?

Подчеркнуть ваш образ поможет игра с фактурой и цветом. По словам звездной стилистки, идея Нового года заключается в том, чтобы чувствовать себя "немного суперновой".

Вместо традиционных пайеток эксперт советует попробовать большие, а также не бояться смелых аксессуаров и экспериментов с силуэтом.

  • Блестящее мини-платье как у Лоры Герриер

Этот сексуальный и мерцающий образ – классика для новогодней ночи. Кроме того, в центре внимания помогут быть серебряные туфли на каблуках и блестящие аксессуары.

Блестящее мини-платье на Новый год 2026 - Лора Гарриер
Американская актриса и модель Лора Герриер / Фото из ее Instagram

  • Платье с глубоким вырезом как у Лейтон Мистер

Если выбираете для новогодней ночи одежду с пайетками, стилист предостерегает не ошибиться. Глубокое декольте черного платья американской певицы демонстрирует соблазнительный подход к этому тренду.

Макси-платье на Новый год 2026 - Лейтон Мистер
Американская актриса и певица Лейтон Мистер / Фото из ее Instagram

  • Платье-пиджак как у Евы Лонгории

Оверсайз платье-блейзер – это способ поиграть с силуэтом, а также более теплый вариант для холодных зимних вечеров. "Бизнес сверху, вечеринка снизу", – отмечает стилистка.

Оверсайз платье-пиджак на Новый год 2026 - Ева Лонгория
Американская актриса Ева Лонгория / Фото из ее Instagram

  • "Геометрическое" платье как у Джастин Люпе

Кроме того, добавить изюминки праздничному образу поможет геометрический узор. Американская актриса также выбрала мерцающее мини-платье с большими пайетками.

Платье с пайетками на Новый год 2026 - Джастин Люпе
Американская актриса Джастин Люпе / Фото из Instagram

  • Красное платье-комбинация как у Кристен Белл

Красный уже стал "классическим" для новогоднего сезона. Этот цвет выбрала американская звезда, надев платье-комбинацию с асимметричным низом.

Платье с пайетками на Новый год 2026 - Кристен Белл
Американская актриса Кристен Белл / Фото из Instagram

  • Фактурное мини-платье как у Эммы Робертс

И еще одна звезда кино отдала предпочтение необычным пайеткам. Светлое фактурное мини-платье она дополнила аккуратной укладкой.

InStyle пишет, что это самая короткая за последние годы стрижка Эммы Робертс, чем она изрядно удивила поклонников. А вот платье цвета шампанского было от Gucci.

Фактурное мини-платье с пайетками на Новый год 2026 - Эмма Робертс
Американская актриса Эмма Робертс / Фото из ее Instagram

Я думаю, что крупные элементы – например массивные туфли, брюки с эффектом объема или смелый короткий жакет с подчеркнутыми плечами, что дополняет образ, – добавляют уверенности и смелости,
– говорит стилист Эрин Уолш.

Что еще можно надеть на Новый год?

  • К слову, ранее 24 Канал рассказывал, что для празднования необязательно выбирать платье. Изысканный вид поможет иметь любую другую одежду с пайетками, верх из атласной ткани или красные акценты.

  • Украинский дизайнер Андре Тан также советует красный – любой оттенок этого цвета уместен для встречи года Огненной Лошади.