Стилист Эрин Уолш, которая работает с Селеной Гомес и Энн Хэтэуэй, собрала идеи образов, вдохновившись выходами знаменитостей. Подробнее рассказывает 24 Канал со ссылкой на People.

Что советует одеть на Новый год стилистка?

Подчеркнуть ваш образ поможет игра с фактурой и цветом. По словам звездной стилистки, идея Нового года заключается в том, чтобы чувствовать себя "немного суперновой".

Вместо традиционных пайеток эксперт советует попробовать большие, а также не бояться смелых аксессуаров и экспериментов с силуэтом.

Блестящее мини-платье как у Лоры Герриер

Этот сексуальный и мерцающий образ – классика для новогодней ночи. Кроме того, в центре внимания помогут быть серебряные туфли на каблуках и блестящие аксессуары.



Американская актриса и модель Лора Герриер / Фото из ее Instagram

Платье с глубоким вырезом как у Лейтон Мистер

Если выбираете для новогодней ночи одежду с пайетками, стилист предостерегает не ошибиться. Глубокое декольте черного платья американской певицы демонстрирует соблазнительный подход к этому тренду.



Американская актриса и певица Лейтон Мистер / Фото из ее Instagram

Платье-пиджак как у Евы Лонгории

Оверсайз платье-блейзер – это способ поиграть с силуэтом, а также более теплый вариант для холодных зимних вечеров. "Бизнес сверху, вечеринка снизу", – отмечает стилистка.



Американская актриса Ева Лонгория / Фото из ее Instagram

"Геометрическое" платье как у Джастин Люпе

Кроме того, добавить изюминки праздничному образу поможет геометрический узор. Американская актриса также выбрала мерцающее мини-платье с большими пайетками.



Американская актриса Джастин Люпе / Фото из Instagram

Красное платье-комбинация как у Кристен Белл

Красный уже стал "классическим" для новогоднего сезона. Этот цвет выбрала американская звезда, надев платье-комбинацию с асимметричным низом.



Американская актриса Кристен Белл / Фото из Instagram

Фактурное мини-платье как у Эммы Робертс

И еще одна звезда кино отдала предпочтение необычным пайеткам. Светлое фактурное мини-платье она дополнила аккуратной укладкой.

InStyle пишет, что это самая короткая за последние годы стрижка Эммы Робертс, чем она изрядно удивила поклонников. А вот платье цвета шампанского было от Gucci.



Американская актриса Эмма Робертс / Фото из ее Instagram

Я думаю, что крупные элементы – например массивные туфли, брюки с эффектом объема или смелый короткий жакет с подчеркнутыми плечами, что дополняет образ, – добавляют уверенности и смелости,

– говорит стилист Эрин Уолш.

Что еще можно надеть на Новый год?