В 2025 году в моде естественность, поэтому и форма бровей соответствующая. О самых модных бровях рассказывает 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE.

Какая форма бровей модная в 2025 году?

В 2025 году стилисты рекомендуют обратить внимание на брови средней ширины с тонким изгибом. Этот универсальный стиль бровей подойдет к любой форме лица.

Очарование этой формы бровей в том, что она не требует особого ухода – нет необходимости в тщательной укладке или окрашивании. Простого расчесывания и прикосновения геля будет достаточно, чтобы подчеркнуть их естественную форму.

Для тех, кто предпочитает более острый вид, можно использовать натуральный карандаш или тени, чтобы очертить брови.

Мягкий изгиб этих бровей не только придает лицу выразительности, но и подчеркивает глаза, придавая им деликатности, которая подходит разным типам.

Кроме того, эта форма бровей имеет дополнительное преимущество – создает эффект подтянутости лица. Однако, не стоит делать брови слишком широкими, поскольку это отвлечет внимание от общего вида и утяжелит черты лица.

Какой макияж в тренде осенью 2025?

Бьюти-тренд "поджаренный макияж" штурмует TikTok, привлекая внимание своей способностью имитировать загар с помощью косметики.

Достичь такого вида относительно просто. Процесс начинается с увлажнения кожи, после чего наносится тональный крем. Контурирование скул и лба имеет важное значение для добавления выразительности. Для создания эффекта сияния следует использовать крем-бронзатор, кремовые румяна теплого оттенка и золотистый хайлайтер.

Дополнительно на Т-зону следует нанести легкую пудру для усиления стойкости макияжа. Для макияжа глаз – бронзовые и коричневые оттенки для век, завершены несколькими слоями туши для дополнительного объема. Наконец, теплая коричневая или нейтральная помада завершает поджаристый макияж.