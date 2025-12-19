Візажисти назвали 7 обов'язкових продуктів для свіжого й бездоганного образу. Детальніше розповідає 24 Канал із посиланням на Vogue.

Які продукти обов'язкові для зрілої шкіри?

Гіалуронова кислота перед макіяжем

Ідеальний макіяж починається з підготовки шкіри. Глобальна амбасадорка Max Factor Каролайн Барнс радить перед тональним кремом наносити сироватку з гіалуроновою кислотою.

Засіб вирівнює та підсвічує тон, а також допомагає макіяжу триматися довше. Висока концентрація компонента зволожує шкіру, а правильні інгредієнти утримують вологу, зменшуючи сухість і лущення.

Кремові рум'яна

Візажисти радять обирати кремові текстури без перламутру, аби не підкреслювати дрібні зморшки. Такі рум'яна легко розтушовуються, забезпечують м'який матовий фініш і можуть триматися до 12 годин.

Кремові рум'яна підходять зрілій шкірі значно більше, аніж пудрові. Вони лягають рівніше й виглядають свіжіше,

– пояснює Шарон Даусетт.

Світлий сяйливий тон

Щільні тональні засоби часто лише акцентують на нерівностях шкіри. Візажисти рекомендують легкі світловідбивні формули – вони дають природне сяйво та дозволяють обійтися без надмірного перекриття.

Цікаво! В Allure радять звертати увагу на тональні, які не просто "перекривають", а додають зволоження за допомогою тієї ж гіалуронової кислоти. Окрім того, у добірці фігурують пом'якшувальні компоненти на кшталт сквалану та олій. Як бонус – формули з вітаміном C та навіть ретинолом.

Гель для брів

З віком риси обличчя можуть трохи "опускатися". Каролайн Барнс радить зачісувати брови вгору та фіксувати їх гелем – так погляд стає відкритішим і виглядає молодшим.

Найзручнішими вважають гелі з водно-восковою технологією, які не скочуються й не обсипаються, паралельно доглядаючи за волосками завдяки оліям і вітамінам.

Правильний колір підводки

Ніккі Вулф рекомендує провести по водянистій лінії нижньої повіки світлою підводкою – кремовою або нюдовою.

А замість виразного чорного для зрілої шкіри краще обирати м'якші відтінки на кшталт коричневого чи сливового. Їх наносять уздовж лінії вій і злегка розтушовують для природного ефекту.



Як обрати косметику для жінок 50+ / Фото Pexels

Щипці для вій

Свіжості та виразності погляду одразу додадуть підкручені вії, тож щипці та якісна туш – справжні must-have у косметичці.

А щоб результат був довготривалим, можна додати сироватку для росту вій, що зміцнює волоски.

Олівець для губ

З віком губи можуть втрачати чіткість і об'єм, тож форму варто відновлювати делікатно. Візажист Ніл Янг радить брати олівець на 1 – 2 тони темніший за природний відтінок, м'яко окреслювати контур і злегка розтушовувати його всередину.

Завершити макіяж краще бальзамом або блиском для натурального ефекту, а подвійний олівець із тонким стрижнем і пензликом допоможе зробити лінію точною.



Як обрати косметику для жінок 50+ / Фото Pexels

Як доглядати за волоссям після 50?