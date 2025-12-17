У добірці від The Pioneer Woman є варіанти різної довжини, передає 24 Канал. Стрижки виглядають свіжо й не вимагають складної укладки – з референсами на зіркові образи.

Які стрижки підійдуть жінкам за 50?

Довге волосся з м'яким чубчиком

Якщо хочете обрамити обличчя, але без різких змін, зверніть увагу на подовжений чубчик із проділом посередині, що лягає на два боки. Він природно "вплітатиметься" в основну довжину, коли відростатиме.

До речі, таку зачіску має 52-річна супермодель Гайді Клум.



Довге волосся з м'яким чубчиком / Фото з інстаграму Гайді Клум

Скуйовджена піксі

Ця модна і невимушена зачіска ідеально підходить жінкам, які прагнуть виглядати молодо і не витрачати багато часу на догляд за волоссям.

Коротка багатошарова стрижка 51-річної Олівії Колман має характерну текстуру та об'єм, що створює "грайливий" ефект.



Скуйовджений піксі / Фото з інстаграму Burberry

Довгі пасма, що обрамляють обличчя

Довгі пасма, що обрамляють обличчя, – фірмовий стиль 56-річної зірки серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон, який не дарма не виходить з моди.

М'які шари волосся додають руху й підкреслюють риси обличчя, а довжина виглядає легко. Цей універсальний образ підходить для повсякденного носіння, але ніби щойно з салону.



Довгі пасма, що обрамляють обличчя / Фото з інстаграму Дженніфер Еністон, GettyImages

До слова, волосся акторки – це праця цілої команди колористів і стилістів, пише Vogue. З віком зірка почала носити довшу довжину, але незмінним залишається складне фарбування. Велика кількість пасм і світлих відблисків надають об'єму і глибини.

