Які короткі зачіски будуть домінувати восени 2025 року, розповідає 24 Канал із посиланням на Perfect.
Які модні короткі стрижки пасують жінкам будь-якого віку?
Біксі
Стрижка, що надасть об'єму тонкому волоссю / Фото Instagram @yesly
Поєднання стрижки піксі й каре – біксі повертається як один із наймодніших варіантів у 2025 році. Це грайлива, легка у носінні зачіска, яка чудово пасує тим, хто прагне змін.
Біксі має чудовий вигляд на різних формах обличчя та типах волосся. Якщо у вас кругле обличчя й густе волосся або тонке волосся й овальна форма обличчя – ця зачіска вам підійде.
Ультракоротка стрижка
Стрижка підходить, хто має гарну форму голови і чіткі риси обличчя / Фото IMDb
Ця стрижка максимально відкриває обличчя й підкреслює очі, вилиці, лінію підборіддя. Вона чудово підходить тим, хто цінує мінімалізм – миття, сушіння та укладання волосся займає мінімум часу. Ця смілива та впевнена зачіска пасує різним типам облич.
Піксі
Стрижка, яка стала класикою завдяки своїй універсальності / Фото Instagram @florencepugh
Піксі – це коротка стрижка з легкими шарами, часто з боковим або прямим чубчиком. Додає об'єму й пружності. Ідеальний варіант для овального або серцеподібного обличчя. Підходить для різної густоти волосся. Особливо популярна серед жінок 50 – 60 років, адже візуально омолоджує.
Коротке каре
Класика, яка не виходить з моди / Фото Pinterest
Волосся зрізано приблизно на рівні підборіддя або трохи вище. Ця зачіска підкреслює риси обличчя й пасує майже кожній. Ідеальний варіант для тих, хто хоче елегантного, але простого у догляді стилю.
Подовжене каре або "лоб"
Лоб – баланс між коротким і довгим волоссям / Фото Instagram @haileybieber
"Лоб" – це стрижка, в якій довжина волосся сягає від підборіддя до ключиць. Пасує овальним, круглим і квадратним формам обличчя. Додає візуальної витягнутості обличчю, підкреслює підборіддя. Добре виглядає як на прямому, так і на хвилястому чи кучерявому волоссі.
Рване каре з легким чубчиком
Стрижка поєднує в собі класичну форму каре з сучасною текстурою та легкою недбалістю / Фото Pinterest
Шароване каре з повітряним чубчиком – більш недбалий, молодіжний варіант класичного каре. Створює ефект об'єму й пружності. Найкраще підходить овальній, круглій та серцеподібній формі обличчя.
Бічне каре з косим чубчиком
Стрижка, що добре підкреслює риси обличчя, додає образу свіжості і молодості / Фото BAZAAR
Цей варіант каре укладається на бік, додаючи об'єму й елегантної асиметрії. Підійде тим, хто хоче додати зачісці пружності й сучасного вигляду. Добре підкреслює вилиці та лінію підборіддя.
Муллет
Стрижка особливо популярна в 1980-х роках / Фото Cosmopolitan
Смілива зачіска з коротким волоссям спереду та довгим – ззаду. Ідеальний варіант для тих, хто прагне виділитися. Гарно виглядає на прямому та хвилястому волоссі.
Вовча стрижка
Ця стрижка поєднує в собі різні довжини волосся, створюючи ефект дикої, природної неохайності / Фото Instagram @daniellemarcan
Це поєднання піксі та шаруватої стрижки. Додає волоссю дикої, скуйовдженої текстури. Стала популярною завдяки таким зіркам як Біллі Айліш і Дженна Ортега. Чудовий вибір для густого волосся. На тонкому волоссі теж може виглядати добре, але потребує укладки.
Стрижка "медуза"
Стрижка, що нагадує обриси медузи / Фото Instagram @momo
Нестандартна зачіска з двома рівнями: коротке каре зверху й довше волосся знизу. Це креативна стрижка для тих, хто хоче виділитися. Чудово пасує як прямому, так і хвилястому волоссю.