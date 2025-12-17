В подборке от The Pioneer Woman есть варианты разной длины, передает 24 Канал. Стрижки выглядят свежо и не требуют сложной укладки – с референсами на звездные образы.

Какие стрижки подойдут женщинам за 50?

  • Длинные волосы с мягкой челкой

Если хотите обрамить лицо, но без резких изменений, обратите внимание на удлиненную челку с пробором посередине, что ложится на две стороны. Она естественным образом "вплетется" в основную длину, когда отрастет.

Кстати, такую прическу имеет 52-летняя супермодель Хайди Клум.

Прическа Хайди Клум - идеи стрижек для женщин за 50
Длинные волосы с мягкой челкой / Фото из инстаграма Хайди Клум

  • Взъерошенная пикси

Эта непринужденная прическа идеально подойдет женщинам, которые стремятся выглядеть молодо и не тратить много времени на уход за волосами.

Короткая многослойная стрижка 51-летней Оливии Колман имеет характерную текстуру и объем, что создает "игривый" эффект.

Прическа Оливии Колман - идеи стрижек для женщин за 50
Взъерошенный пикси / Фото из инстаграма Burberry, скриншот

  • Длинные пряди, обрамляющие лицо

Длинные пряди, обрамляющие лицо, – фирменный стиль 56-летней звезды сериала "Друзья" Дженнифер Энистон, который до сих пор не вышел из моды.

Мягкие слои волос добавляют движения и подчеркивают черты лица, а длина выглядит легко. Этот универсальный образ подходит для повседневной носки, но выглядит как только что из салона.

Прическа Дженнифер Энистон - идеи стрижек для женщин за 50
Длинные пряди, обрамляющие лицо / Фото из инстаграма Дженнифер Энистон, GettyImages

К слову, волосы актрисы – это труд целой команды колористов и стилистов, пишет Vogue. С возрастом звезда начала носить более длинную длину, но неизменным остается сложное окрашивание. Большое количеством прядей и светлых бликов придают объема и глубины.

Как ухаживать за сединой?

  • Все больше женщин теперь выбирают свои естественную седину, и голливудские звезды – не исключение. Известный стилист Эмилио Урибе, который создавал прически для Бейонсе, Шакиры и Энн Хэтэуэй рассказал об особенностях ухода.
  • Эксперт советует сотрудничать с профессиональным колористом, чтобы постепенно отпустить седые волосы, а также специализированные средства ухода.
  • Кроме того, не стоит забывать о регулярном подстригании для поддержания "здоровых" кончиков.